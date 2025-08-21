Helikopter otkazao, hrvatski piloti s Back Hawkom preuzeli kontrolu za spas pacijentice!

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u srijedu su kasno poslijepodne sudjelovali su u hitnom medicinskom prevoženju pacijentice iz Opće bolnice Dubrovnik u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

Sve je krenulo polijetanjem helikoptera Mi-171Sh iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama, s četveročlanom posadom iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila.

"Helikopter se uputio prema Dubrovniku kako bi preuzeo pacijenticu kojoj je bila potrebna hitna medicinska skrb u Zagrebu, uz pratnju dva člana medicinskog tima. Uoči planiranog polijetanja iz Dubrovnika, zbog tehničkih poteškoća helikopter nije mogao nastaviti zadaću te je zahvaljujući brzoj reakciji i visokoj razini spremnosti, odmah angažiran drugi helikopter Mi-171Sh. Nova posada stigla je u Dubrovnik, preuzela pacijenticu i medicinski tim te ih prevezla u vojarnu 'Knez Trpimir' u Divuljama", objavio je MORH.

Foto: Morh Hrz

Tamo ih je već čekao helikopter UH-60M Black Hawk s tročlanom posadom 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila iz vojarne “Lučko”, koji je potom prevezao pacijenticu u Zagreb, gdje je predana na daljnje liječenje u Kliničku bolnicu Dubrava.

"Unatoč tehničkim izazovima, cijela zadaća izvedena je besprijekorno zahvaljujući brzoj koordinaciji svih uključenih timova i njihovoj iznimnoj predanosti. Neposredno nakon završetka misije, tehnička ekipa 395. eskadrile otklonila je kvar na prvom helikopteru, koji se potom uspješno vratio u vojarnu 'Knez Trpimir' u Divuljama", priopćili su.

Dodali su i ovo: "Ova uspješno odrađena zadaća, još je jedna u nizu potvrda visoke razine uvježbanosti, spremnosti i profesionalnosti helikopterskih posada Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji usprkos svim izazovima imaju profesionalno usmjerenje na sigurnu i učinkovitu provedbu zadaća te skrbi o zrakoplovima i putnicima".

POGLEDAJTE VIDEO Što je najveća prijetnja Zemlji i kada ćemo kolonizirati Mars? Direkt u gostima kod astronoma