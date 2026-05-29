Austrijanci se raspisali o opasnoj nemani u Hrvatskoj: 'Naša čitateljica nije očekivala ovo na odmoru'

Kupače u Istri ovih je dana iznenadila pojava otrovne kompas meduze, vrste koja se, kako pišu austrijski mediji, posljednjih godina sve češće pojavljuje u sjevernom Jadranu.

Meduza je snimljena u četvrtak u Vrsaru, nedaleko od Poreča, a fotografije i video ubrzo su privukli pažnju javnosti.

"Naša čitateljica-reporterka sigurno nije očekivala ovakvo neugodno iznenađenje kakvo ju je dočekalo na odmoru u Hrvatskoj. Umjesto idiličnog i ugodnog osvježenja u moru, tijekom plivanja iznenada je uočila otrovnu kompas meduzu i odmah izvukla kameru", piše austrijski Krone.

Ovu vrstu meduze moguće je prepoznati po tamnim prugama u obliku slova V na njezinom žućkasto-smeđem klobuku. Posebnu opasnost predstavljaju njezina duga ticala prekrivena žarnim stanicama.

Oprez, čak i uginule mogu izazvati opekline

Dodir s meduzom može izazvati jaku bol, peckanje, crvenilo kože i otekline. Stručnjaci upozoravaju da oprez nije potreban samo u moru, već i na plažama jer čak i uginule meduze mogu izazvati opekline i bolne reakcije pri dodiru.

U slučaju kontakta s meduzom savjetuje se zahvaćeno mjesto isprati morskom vodom, bez trljanja kože, kako bi se spriječilo dodatno aktiviranje žarnih stanica. Ako simptomi postanu ozbiljniji, preporučuje se potražiti liječničku pomoć.

Pojava ove vrste meduze još je jedan podsjetnik kupačima na potreban oprez tijekom boravka u moru, osobito tijekom toplijih mjeseci kada su susreti s meduzama češći.