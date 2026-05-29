FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KUPAČI, OPREZ! /

Austrijanci se raspisali o opasnoj nemani u Hrvatskoj: 'Naša čitateljica nije očekivala ovo na odmoru'

Austrijanci se raspisali o opasnoj nemani u Hrvatskoj: 'Naša čitateljica nije očekivala ovo na odmoru'
×
Foto: Srecko Niketic, Pixsell/Profimedia, ilustracija

Meduza je snimljena u četvrtak u Vrsaru, a fotografije i video ubrzo su privukli pažnju javnosti

29.5.2026.
8:42
danas.hr
Srecko Niketic, Pixsell/Profimedia, ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Kupače u Istri ovih je dana iznenadila pojava otrovne kompas meduze, vrste koja se, kako pišu austrijski mediji, posljednjih godina sve češće pojavljuje u sjevernom Jadranu.

Meduza je snimljena u četvrtak u Vrsaru, nedaleko od Poreča, a fotografije i video ubrzo su privukli pažnju javnosti.

"Naša čitateljica-reporterka sigurno nije očekivala ovakvo neugodno iznenađenje kakvo ju je dočekalo na odmoru u Hrvatskoj. Umjesto idiličnog i ugodnog osvježenja u moru, tijekom plivanja iznenada je uočila otrovnu kompas meduzu i odmah izvukla kameru", piše austrijski Krone.

Ovu vrstu meduze moguće je prepoznati po tamnim prugama u obliku slova V na njezinom žućkasto-smeđem klobuku. Posebnu opasnost predstavljaju njezina duga ticala prekrivena žarnim stanicama.

Oprez, čak i uginule mogu izazvati opekline

Dodir s meduzom može izazvati jaku bol, peckanje, crvenilo kože i otekline. Stručnjaci upozoravaju da oprez nije potreban samo u moru, već i na plažama jer čak i uginule meduze mogu izazvati opekline i bolne reakcije pri dodiru.

U slučaju kontakta s meduzom savjetuje se zahvaćeno mjesto isprati morskom vodom, bez trljanja kože, kako bi se spriječilo dodatno aktiviranje žarnih stanica. Ako simptomi postanu ozbiljniji, preporučuje se potražiti liječničku pomoć.

Pojava ove vrste meduze još je jedan podsjetnik kupačima na potreban oprez tijekom boravka u moru, osobito tijekom toplijih mjeseci kada su susreti s meduzama češći.

PorečMeduzaJadransko MoreTuristi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike