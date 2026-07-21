Ivan Molnar otkrio ljetnu idilu s obitelji i priču koju pamti godinama: 'Ionako me nitko ne zna'

Ljeto je vrijeme za odmor, putovanja, spontane avanture, ali i stvaranje uspomena koje se prepričavaju cijelu godinu. Upravo o ljetnim navikama, najdražim trenucima s mora, putovanjima i svemu onome što čini bezbrižne dane razgovarali smo s Ivanom Molnarom, mladim glumcem kojeg gledatelji trenutačno mogu pratiti u novoj seriji "IQ 160" u ulozi detektiva. Ivan je svojim humorom, energijom i prepoznatljivim skečevima osvojio brojne pratitelje na društvenim mrežama, a za nas je otkrio kako izgleda njegovo idealno ljeto.

Ljetovanje na Jadranu kao jedina opcija

Na pitanje kako izgleda njegovo idealno ljeto, glumac bez puno razmišljanja odgovara: "Moje idealno ljeto bi bilo da sam od 15. lipnja pa sve do 1. rujna negdje na jadranskoj obali u Hrvatskoj. Da sam cijelo vrijeme samo tamo, uživam i kupam se sa svojom obitelji".

Ipak, nije tip osobe koja može cijeli dan provesti izležavajući se na plaži. Preferira kombinaciju aktivnosti i odmora, a dan voli strukturirati tako da najbolje iskoristi svježinu jutra. "Volim tu neku kombinaciju. Ne bih mogao cijelo vrijeme samo ležati, ali da sam stalno negdje, to isto ne bih mogao. Recimo, da sam rano ujutro aktivan, a onda popodne odmor i opet kupanje", objašnjava Molnar. Kad je riječ o pakiranju, priznaje da postoje dvije ključne stvari bez kojih ne ide na more: "Bez kupaćih hlača i bez svega što moja žena smatra da je bitno. Bez toga ne smijem".

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Recept za idealan ljetni dan

Kao mladi otac, Molnarov idealan ljetni dan vrti se oko potreba djeteta, no njegova vizija zvuči kao san svakog roditelja. "Idealan ljetni dan? Znači, dijete se budi, recimo, u deset ujutro. Ja se budim s njim i onda lagano idemo u dan", započinje sa smiješkom.

Ključ je, kaže, izbjegavanje najvećih vrućina. "Ne idemo nigdje previše preko dana do 17h jer je prevruće. Super je, slažemo se, želi jesti, želi spavati popodne. I onda popodne idemo na plažu, kupamo se i zaspe u osam navečer nakon tuširanja. To bi bilo idealno", opisuje Molnar svoju savršenu ljetnu rutinu.

Skriveni dragulj Istre

Za sve one koji traže preporuku za bijeg od ljetnih gužvi, glumac nam je otkrio jedno mjesto koje svima preporuča. Radi se o mjestu Bale u Istri. "Bale. Prekrasno malo mjesto, kao Rovinj u malom. Jako lijepo i jako slatko. Idealno je ako želite pobjeći od gradske žiže, tamo je jako lijepo za otići", ističe Molnar.

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Nezgoda na grčkoj granici: 'Ionako me nitko ne zna'

Iako ljetovanja uglavnom pamti po dobrom, jedno mu je ostalo u sjećanju po nevjerojatno neugodnoj situaciji. Radilo se o putovanju u Grčku 2019. godine s tadašnjom djevojkom, a današnjom suprugom, te prijateljima.

"Prešli smo granicu s Grčkom i morao sam na WC. Stali smo na prvu benzinsku postaju, a WC se uopće nije mogao zaključati", prisjeća se. Budući da je bila špica sezone, gužva je bila ogromna. "Morao sam stalno držati vrata, a ljudi su neprestano pokušavali ući. Svi su gledali tko to unutra napeto drži vrata. Što sam ih ja jače držao, to su oni jače otvarali", priča Molnar.

Nakon kratke borbe, jednostavno je kapitulirao. "U jednom trenutku sam odustao. Sjedio sam s otvorenim vratima i obavio sve što sam trebao. Toliko mi je bilo teško da sam odustao od svega i rekao si: 'Ionako me nitko ne zna. U Grčkoj me nitko ne zna, što može biti? Vidjet će me tad i više nikad'", zaključuje kroz smijeh.

Prvi hrvatski VOYO original, serija "IQ 160", stiže na platformu 24. srpnja. Ne propustite novi hit. Pogledajte Ivana Molnara u njegovoj novoj ulozi i otkrijte zašto je "IQ 160" jedan od najiščekivanijih novih naslova.