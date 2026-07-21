Mlada glumica Kaylee Hottle (18) poginula u nesreći: Otac i škola oprostili se u tuzi

Svijet filma potresla je vijest o preranoj smrti mlade američke glumice Kaylee Hottle. U dobi od samo 18 godina, Hottle je tragično preminula u prometnoj nesreći, ostavivši iza sebe kratku, ali iznimno utjecajnu karijeru koja je pomaknula granice reprezentacije u Hollywoodu.

Glas zajednice gluhih

Kaylee Hottle, rođena je 1. svibnja 2007. godine u obitelji u kojoj su svi članovi gluhi. Njezin uspjeh u Hollywoodu bio je više od glumačkog postignuća, bio je to dokaz da talent ne poznaje prepreke. Njezina uloga hvaljena je od strane kritike i publike, a za izvedbu u filmu Godzilla x Kong: Novo Carstvo bila je nominirana za prestižnu nagradu Saturn za najbolju izvedbu mlađeg glumca.

Foto: Supplied by LMK/Landmark/Profimedia

Vijest o njezinoj smrti u prometnoj nesreći u Marylandu potvrdio je i njezin otac, Joshua Hottle, u emotivnom prijenosu uživo na Facebooku, kako prenosi The Guardian. Tugu zbog njezina odlaska izrazila je i Teksaška škola za gluhe, čija je bila učenica. Dok obitelj priprema posljednji ispraćaj mlade talentirane glumice, iz škole su apelirali na javnost da ne širi nagađanja o detaljima prometne nesreće dok službena istraga traje.