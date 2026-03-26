ZAISKRILO JE

Anastasia otkrila detalje prvog poljupca s Petrom: 'Teško je vratiti se u reality rutinu'

Anastasia otkrila detalje prvog poljupca s Petrom: 'Teško je vratiti se u reality rutinu'
Foto: RTL

Anastasia je priznala kako joj nije lako skrivati osjećaje prema Petru, osobito jer zna da njihov odnos izaziva reakcije u kući

26.3.2026.
15:14
Hot.hr
Odnosi u RTL-ovom showu Gospodin Savršeni sve su napetiji, a emocije među kandidatima sve teže je sakriti. Upravo to potvrdili su Anastasia i Petar, čija se bliskost posljednjih dana sve više produbljuje, unatoč pritisku i znatiželjnim pogledima ostalih djevojaka.

Anastasia je priznala kako joj nije lako skrivati osjećaje prema Petru, osobito jer zna da njihov odnos izaziva reakcije u kući. Ipak, jasno je dala do znanja da joj je stalo i da je spremna nositi se sa svim izazovima koje takva situacija donosi.

Slične dileme muče i Petra, kojemu teško pada to što ne može otvoreno pokazivati emocije pred drugima. No, upravo u jednom takvom iskrenom trenutku dogodio se preokret koji je promijenio njihov odnos - prvi poljubac.

Pao je prvi poljubac

“Osjetio sam kao da je vrijeme stalo”, priznao je Petar, opisujući taj trenutak kao poseban i iskren, koji je nadjačao sve prepreke s kojima su se suočavali.

Svoje dojmove podijelila je i Anastasia, koja nije skrivala koliko ju je taj trenutak dirnuo.

“Prvi poljubac je bio potpuno spontan. Nakon toga mi je bilo teško vratiti se u reality rutinu jer mi je njegova prisutnost nedostajala. Nestrpljivo sam iščekivala naš sljedeći susret”, otkrila je za RTL.hr.

Čini se kako su emocije između Anastasie i Petra sve jače, a hoće li njihov odnos opstati pod pritiskom realityja, ostaje za vidjeti.

 

 

