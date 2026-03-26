Tucak iznenadio popisom za Svjetski kup: 'Ovo je bilo jednostavno nužno!'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija ulazi u novu fazu priprema, a prvi izazov u tom procesu bit će turnir Svjetskog kupa u Grčkoj. Riječ je o prvom okupljanju “Barakuda” nakon Europskog prvenstva u Beogradu, a izbornik Ivica Tucak odlučio je napraviti značajne promjene u sastavu.

Na popisu za predstojeći turnir nalazi se 16 igrača, među kojima čak sedmorica debitanta, što jasno pokazuje smjer u kojem reprezentacija ide. Hrvatska tako započinje proces pomlađivanja i slaganja momčadi za buduće izazove, s naglaskom na Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.

U odnosu na Europsko prvenstvo, na novom popisu nema nekoliko iskusnih imena koja su godinama bila oslonac reprezentacije. Među njima su centri Josip Vrlić i Luka Lončar, vratar Ivan Marcelić, kao i igrači iz vanjske linije Ante Vukičević, Andrija Bašić i Filip Kržić.

S druge strane, priliku su dobili mlađi igrači koji bi trebali predstavljati budućnost hrvatskog vaterpola. Na popisu su, između ostalih, vratar Mauro Ivan Čubranić, centar Viktor Tončinić te braniči Mislav Ćurković, Toni Radan i Roko Akrap. U vanjskoj liniji ističu se mladi Ante Jerković i Vlaho Pavlić.

Lista pozvanih: VRATARI

1. Marko Bijač (Jadran)

2. Mauro Ivan Čubranić (Mladost)

CENTRI

3. Rino Burić (Pro Recco)

4. Viktor Tončinić (Mladost)

BRANIČI

5. Mislav Ćurković (Jadran)

6. Roko Akrap (Mornar)

7. Toni Radan (Jadran)

NAPADAČI

8. Konstantin Harkov (Mladost)

9. Ante Jerković (Jug Adriatic osiguranje)

10. Zvonimir Butić (Jadran)

11. Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje)

12. Franko Lazić (Mladost)

13. Luka Bukić (Mladost)

14. Loren Fatović (Jadran)

15. Vlaho Pavlić (Jug Adriatic osiguranje)

16. Tin Brubnjak (Primorje EB)

Izbornik Tucak otvoreno je objasnio razloge za ovakav potez.

“Morali smo napraviti ovaj korak. Ovo je temelj za budućnost, ali vrata reprezentacije nikome nisu zatvorena. Ove promjene planirali smo bez obzira na rezultat na Europskom prvenstvu,” poručio je Tucak.

Dodao je kako je riječ o dugoročnom procesu, usmjerenom prema Olimpijskim igrama:

“Imamo dvije i pol godine do Los Angelesa, što je naš glavni cilj. Razgovarao sam sa starijim igračima koji su dali ogroman doprinos reprezentaciji, ali moramo gledati naprijed.”

Hrvatsku na turniru u Aleksandroupoliju očekuje zahtjevan raspored. U skupini su uz SAD, Italiju i Španjolsku, dok drugu skupinu čine Srbija, Nizozemska, Mađarska i domaćin Grčka.

Barakude će turnir otvoriti utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država 6. travnja, a potom slijede susreti sa Španjolskom i Italijom. Nakon dana odmora, reprezentacija će odigrati još tri utakmice. protiv Grčke, ponovno SAD-a i Mađarske.

