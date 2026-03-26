Kolumbijac upozorio uoči Hrvatske: 'Ako stanemo, nemamo šanse protiv njihovih divova'

Kolumbijski napadač Luis Javier Suárez, koji je s 24 gola za Sporting najbolji strijelac portugalskog prvenstva, smatra da će mu pokretljivost biti ključna u duelima s korpulentnim hrvatskim braničima u utakmici Kolumbije i Hrvatske.

„Mislim da će ključna biti naša pokretljivost u napadu jer su hrvatski braniči veliki i snažni. Budemo li statični, lako će nas čuvati“, izjavio je Suárez na konferenciji za medije u Orlandu.

„No, mi smo navikli na takve obrane i takve vrste čuvanja. Važna je, dakle, velika pokretljivost“, dodao je.

Hrvatska i Kolumbija će igrati pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo u noći s četvrtka na petak s početkom u 0.30 sati po hrvatskom vremenu. To će biti prvi ogled ikad ovih reprezentacija.

Kolumbija se osim u 28-godišnjeg napadača lisabonskog Sportinga pouzdaje i u 29-godišnjeg krilnog napadača Luisa Díaza koji je u 38 utakmica za Bayern Munchen zabio 22 gola i upisao 18 asistencija.

Iz pozadine bi im lopte trebao dodavati 34-godišnji kapetan James Rodriguez, premda je u zadnja tri mjeseca skupio svega 39 minuta igrajući za američki Minnesota United. Također i 33-godišnji Juan Fernando Quintero, veznjak argentinskog River Platea.

„Mnogo mi znači imati takve igrače blizu... Meni, kao napadaču, neophodno je dobiti loptu iz njihovih posljednjih dodavanja“, rekao je Suárez.

On je ove sezone u 25 utakmica portugalskog prvenstva zabio 24 gola za drugoplasirani Sporting.

„Stile igre Sportinga i Kolumbije je sličan, ali najvažnije je dobro razumijevanje sa suigračima“, rekao je.

Za Kolumbiju, koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo kao treća u južnoameričkim kvalifikacijama iza Argentine i Ekvadora, zabio je četiri 4 gola u 8 utakmica.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić rekao je da će protiv Kolumbije promijeniti formaciju i igrati u zadnjoj liniji s tri braniča, a ne kao dosad s četiri. Kolumbijske napadače će od prve minute čuvati 19-godišnji Luka Vušković, stoper njemačkog HSV-a, koji će biti u sredini dok će lijevo igrati Martin Erlić iz danskog Midtjyllanda, a desno Marin Pongračić iz talijanske Fiorentine.

''Sva trojica igraju dobro u svojim klubovima, u dobroj su formi'', napomenuo je Dalić.

