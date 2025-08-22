Ella Dvornik iskreno o maltretiranju u bivšoj vezi: 'Tjeralo me na samoubojstvo'

Influencerica Ella Dvornik (34) otvorila je dušu i na svom Instagram profilu progovorila o teškom iskustvu iz prošlosti to jest, emotivnom zlostavljanju koje je doživjela u bivšoj vezi. Povod za objavu bila je njezina anketa u kojoj je pratitelje pitala jesu li se ikada suočili s takozvanim “tretmanima šutnje” – situacijama u kojima partner namjerno ignorira drugu osobu kako bi je kaznio ili se emocionalno distancirao.

Pitanja koja je postavila – o tome je li takvo ponašanje izazvalo tjeskobu, ostavilo trag na mentalnom zdravlju ili utjecalo na buduće odnose potaknula su brojne reakcije njezinih pratitelja. Mnogi su se javili s vlastitim iskustvima, a upravo taj val komentara potaknuo je Ellu da podijeli i svoju priču.

Otkrila je kako je u jednoj od svojih prijašnjih veza bila izložena takvom ponašanju, koje je opisala kao jedan od najtežih oblika psihičkog povređivanja. "Mene je doslovno tjeralo na samoubojstvo'', priznala je, ne skrivajući koliko joj je bilo teško. "Stalno si u strahu da će te osoba napustiti, a to ti neprestano visi nad glavom", dodala je.

