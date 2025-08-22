Sin Soraji Vučelić razbio mobitel, ona sve objavila: 'Ima magične ruke'

Soraja Vučelić (38), bivša sudionica reality showa Big Brother, trenutačno boravi u Njemačkoj sa svojim sinčićem Kanom. Od kada je postala majka, većinu svojih objava na društvenim mrežama posvećuje upravo njemu, a svakodnevne trenutke iz privatnog života redovito dijeli sa svojim brojnim pratiteljima.

Foto:

U jednoj od posljednjih Instagram priča prikazala je razbijeni mobitel pokraj dječjih igračaka, među kojima su se isticali dinosauri. Uz snimku je duhovito napisala: "Moj sin ima magične ruke", uz emotikon koji plače od smijeha, aludirajući na to da je upravo mali Kan zaslužan za štetu na skupocjenom uređaju.

Foto: Instagram

Iako nije otkrila razlog boravka u Njemačkoj, mnogi njezini pratitelji nagađaju da je riječ o privatnom odmoru ili možda promjeni životne rutine, s obzirom na to da se sve češće povlači iz medijskog fokusa i posvećuje obitelji.

Soraja je sina rodila u veljači 2023., a njegovo prvo pojavljivanje na društvenim mrežama izazvalo je veliki interes. Povodom njegova prvog rođendana, u veljači ove godine, objavila je fotografiju crvene torte s motivom Ferrarija, što je izazvalo lavinu komentara – neki su hvalili kreativnost, dok su drugi komentirali luksuzan stil kojim je obilježen taj poseban dan.

Foto: Instagram

Iako je poznata po glamuroznom načinu života, Soraja u posljednje vrijeme sve više naglašava ulogu majke, ističući da joj je sin postao centar svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske atletičarke Jana i Vita otkrile kako je izgledao njihov put do zlata