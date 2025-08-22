Od neimaštine i života u kombiju do Emmyja: Nevjerojatna priča Phila iz 'Moderne obitelji'

Ty Burrell, glumac koji je utjelovio jednog od najomiljenijih televizijskih očeva, Phila Dunphyja, danas slavi rođendan. Dok ga pamtimo po nespretnim, ali neodoljivo šarmantnim ludorijama u seriji "Moderna obitelj", njegov put do zvjezdanog neba bio je sve samo ne jednostavan i brz.

Foto: Profimedia

Od skromnih početaka, života u kombiju i uloga koje su ga gotovo natjerale na odustajanje, do statusa holivudske zvijezde, Burrellova priča je podsjetnik na važnost upornosti i dokaz da pravi uspjeh ponekad dolazi upravo onda kada treba.

Put do uspjeha popločan odricanjem

Rođen 22. kolovoza 1967. godine u Grants Passu u Oregonu, Ty Burrell odrastao je u obitelji u kojoj je majka bila učiteljica, a otac obiteljski terapeut. U srednjoj školi bio je posvećen američkom nogometu, no prava strast odvela ga je u potpuno drugom smjeru – prema kazališnim daskama. Diplomirao je kazališnu umjetnost na Southern Oregon University 1993. godine, a kasnije stekao i magisterij na prestižnom Penn State University.

Upravo su ti studentski dani otkrili njegovu nevjerojatnu predanost i spremnost na žrtvu. Kako bi uštedio novac i smanjio troškove, Burrell je tijekom studija jedno vrijeme živio u vlastitom kombiju.

Njegova karijera nije eksplodirala preko noći. Prve filmske uloge dobio je tek 2001. godine u filmovima "Evolucija" i "Pad crnog jastreba", a pojavljivao se i u serijama poput "Zakon i red". Unatoč neospornom talentu, velike prilike su ga godinama zaobilazile, a on je strpljivo brusio svoj zanat u manjim ulogama.

Phil Dunphy kao spas u zadnji čas

Godina 2009. donijela je prekretnicu i ulogu koja mu je zauvijek promijenila život. No, malo je poznato da je Burrell, iscrpljen godinama neizvjesnosti i financijske borbe, bio na samom rubu odustajanja od glumačke karijere. Upravo tada stigao je poziv za audiciju za novu humorističnu seriju – "Moderna obitelj". Uloga Phila Dunphyja, vječno optimističnog "cool" oca i agenta za nekretnine, kao da je pisana za njega. Serija je postala globalni fenomen, a Burrell je postao zvijezda.

Foto: Profimedia

Ova uloga donijela mu je svjetsku slavu, dva prestižna Primetime Emmyja za najboljeg sporednog glumca u humorističnoj seriji i čak pet nagrada Udruženja filmskih glumaca (SAG). Sam Burrell je kasnije u intervjuima izjavio kako mu je neizmjerno drago što je veliki uspjeh doživio tek u svojim četrdesetima, jer iskreno vjeruje da bi s takvom slavom u mlađim danima vjerojatno "skrenuo s tračnica".

Foto: Profimedia

Obitelj, biznis i veliko srce u Utahu

Iako je postao globalno prepoznatljivo lice, Ty Burrell svoj privatni život uspješno drži podalje od reflektora. U sretnom je braku s Holly Burrell još od 2000. godine, a par ima dvije posvojene kćeri. Nakon završetka snimanja "Moderne obitelji", obitelj se iz užurbane Južne Kalifornije vratila u mirniji život u Utah, gdje su živjeli i prije njegovog velikog uspjeha.

No, Burrell nije samo glumac. On je i uspješan poduzetnik i suvlasnik nekoliko popularnih barova i restorana u Salt Lake Cityju, uključujući The Eating Establishment, Bar X i Beer Bar. Njegovo veliko srce i osjećaj za zajednicu došli su do izražaja tijekom pandemije COVID-19. On i njegova supruga pokrenuli su inicijativu "Tip Your Server" kako bi financijski pomogli otpuštenim radnicima u ugostiteljstvu u Utahu, donirajući pritom impresivnih 100.000 dolara (oko 92.000 €) vlastitog novca.

"Skandali" koji to zapravo nisu

U svijetu u kojem su skandali slavnih svakodnevica, Ty Burrell je pravo osvježenje. Njegove "najskandaloznije" priče više govore o njegovom šarmu i samokritičnom humoru nego o bilo čemu drugom. Otvoreno je priznao da je u ranim danima fakulteta "iscrpio državu od trave", no tragična smrt oca od raka gušterače, kada je Ty imao samo 20 godina, postala je bolna prekretnica koja ga je usmjerila prema obrazovanju i ozbiljnoj posvećenosti glumi.

Jednom je čak bio žrtva masovnog hakiranja e-pošte slavnih osoba, no priča je dobila komičan obrat. Kako je sam ispričao, FBI detektiv ga je nazvao i obavijestio da su njegovi podaci bili toliko "obični i dosadni" da ih nitko od hakera nije htio kupiti na crnom tržištu.

Ty Burrell je rijedak primjer zvijezde koja je, unatoč planetarnoj slavi, ostala čvrsto na zemlji. Sretan rođendan, Ty...

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska protiv Danske za potvrdu prvog mjesta u pretkvalifikacijama za SP

