Preminuo glumac Dušan Felbab Baba u 77. godini

Dušan Felbab Baba, istaknuti kazališni glumac iz Kikinde, preminuo je u 77. godini života. Vijest je potvrdila Opća bolnica u Kikindi, a prenosi portal Gradski online.

Svoj glumački put započeo je još 1963. godine u amaterskom kazalištu, a od 1994. bio je stalni član ansambla Narodnog kazališta Kikinda, gdje je ostao do umirovljenja 2008. godine. Iako je tijekom života radio i u industriji, policiji te povremeno u arhivu, kazalište je bilo njegova najveća ljubav.

Publika ga pamti po brojnim ulogama u predstavama poput Sumnjivo lice, Laža i paralaža, Ranjeni orao, Policajci i Totovi.

Osim glume, bio je poznat i kao jedan od najautentičnijih vojvođanskih dobošara, posebno zapažen na festivalu „Daje se na znanje“ u Čoki. „Doboš mi je ostavio otac i rekao da ga čuvam dok sam živ. Dobošar mora imati jasan glas, biti pismen i govor završiti s 'javljeno'“, govorio je Felbab.

Posljednji ispraćaj bit će održan u ponedjeljak u 13 sati na Novom groblju u Kikindi, a komemoracija će se održati istog dana u 10 sati u Narodnom kazalištu.

