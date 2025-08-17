Preminuo Terence Stamp: Ikona 'Supermana' napustila svijet u 87. godini

Britanski glumac Terence Stamp, poznat po ulozi glavnog negativca Generala Zoda u filmovima "Superman" i "Superman II", preminuo je danas u 87. godini, prenosi DailyMail.

Glumio je u mnogim filmovima, od "Theorem" 1968. godine i "A Season in Hell" 1971., do "The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert" 1994., gdje je glumio transrodnu ženu. Njegova obitelj izjavila je: "Ostavlja iza sebe izvanredno filmsko i književno djelo koje će i dalje inspirirati ljude. Molimo za privatnost u ovom tužnom trenutku." Rođen je u istočnom Londonu 1938. godine, kao sin vučnog čamca. Tijekom Drugog svjetskog rata preživio je bombardiranje Londona. Nakon škole, radio je u oglašavanju, a kasnije je dobio stipendiju za školu glume.

Poznat po svom izgledu i stilu, bio je jedno od najpoznatijih glamuroznih parova u Britaniji sa glumicom Julie Christie, s kojom je glumio u filmu "Daleko od svijeta ludih" 1967. godine. Stamp je također bio poznat po vezi s modelom Jean Shrimpton i bio je muza fotografa Davida Baileyja. Nakon što nije dobio ulogu Jamesa Bonda, radio je u talijanskim filmovima i surađivao s Federico Fellinijem krajem 1960-ih.

Kasnije se povukao iz javnog života i studirao jogu u Indiji, prije nego što je dobio najpoznatiju ulogu – Generala Zoda u "Supermanu" 1978. i njegovom nastavku 1980. Nakon osam godina bez značajnijih uloga, uloga Zoda učinila ga je svjetski poznatim. Često se šali kako je ljudima na ulici govorio: "Kleknite pred Zodom, gamadi," što je zabavljalo prolaznike.

O svojim mladim godinama rekao je: "Najveća sreća u mom životu je što sam prošao teške početke jer smo bili jako siromašni." Počeo je raditi kao kurir u oglašivačkoj firmi, a kasnije je dobio stipendiju za školu glume. Godine 2002., u 64. godini, prvi put se oženio Elizabeth O'Rourke, koja je bila 35 godina mlađa. Razveli su se 2008.