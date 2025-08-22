Vlatka Pokos privremeno blokirana na Instagramu: Za sve kriv Marko Perković Thompson?

Pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (55) privremeno je blokirana na Instagramu nakon što su je, kako tvrdi, masovno prijavili obožavatelji Marka Perkovića Thompsona. Na tri dana joj je blokirano slanje poruka, što je posljedica njezinih oštrih komentara o pjevaču i javnih rasprava s njegovim fanovima.

Foto: Instagram/screenshot

Foto: Instagram

Sve je počelo nakon Thompsonovog velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu početkom srpnja. Pokos je tada otvoreno kritizirala pjevača, nazivajući ga “ustašofilom i promicateljem fašizma”. Posebno se osvrnula na pjesme u kojima se spominje Herceg-Bosna, a istaknula je i da bi trebalo zabraniti isticanje fašističkih simbola u javnosti.

No, Vlatka se nije zadržala samo na Thompsonu: javno je prozivala i njegove obožavatelje, a posebno Hrvate iz Bosne i Hercegovine, što je dodatno podiglo buru i izazvalo veliki broj prijava njezinog profila. Na svojim storyjima često je objavljivala poruke koje dobiva u inbox, a na njih je odgovarala oštro i bez zadrške.

Unatoč privremenoj zabrani, Pokos ne odustaje. I dalje se oglašava putem Instagrama i tvrdi da je blokada samo dodatno motivira. Najavila je i snimanje hrvatske verzije pjesme "Bella Ciao", koju vidi kao simbol borbe protiv, kako kaže, rastuće “ustašofilije i fašizma” u Hrvatskoj.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se osvrće na slični sadržaj. Još 2022. godine kritizirala je Dejana Lovrena zbog povika “Za dom spremni” na dočeku hrvatske reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljetna briga za školarce: Njemačka ulaže milijarde, u Hrvatskoj roditelji plaćaju igraonice

