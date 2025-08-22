Mate Bulić nakon najave o pauzi od pjevanja nam otkrio: 'Pripremam pjesme s kumom Thompsonom'

Na domaćoj glazbenoj sceni njegovo ime odavno je sinonim za ljubav prema domovini i pjesme koje spajaju generacije. Mate Bulić (68), "kralj dijaspore" i glas Hercegovine, nedavno je iznenadio javnost objavom da će se povući s pozornice. I dok su mnogi odmah pomislili na mirovinu, Bulić ističe da njegova odluka nije oproštaj, nego promjena ritma. Nakon desetljeća neumornog nastupanja, tisuća kilometara i dvorana punih publike, došlo je vrijeme da mikrofon na trenutak zamijeni – igrom s unucima.

Prije nekoliko dana podijelili ste vijest da ćete se povući na godinu dana. Kad službeno stajete s koncertima?

Do veljače ću odraditi sve prema dogovorenim obavezama, a onda ću malo stati na loptu. Neću se u potpunosti povući, ali sam odlučio malo prorijediti nastupe kako bih više vremena mogao posvetiti svojoj obitelji, posebno unucima.

Kako su reagirali vaši najbliži kada ste im prvi put rekli da ste odlučili posvetiti se obitelji?

Moja obitelj je meni najveća podrška s obzirom na moj način života, našalili su se “Baš ćeš ti svo vrijeme biti doma”, no odlučio sam da više neću raditi devet koncerata u dvanaest dana već ću svaki slobodan trenutak malo više uživati u ulozi djeda. To ne znači da se u potpunosti povlačim, ali malu pauzu od nastupa ću ipak uzeti.

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Rekli ste "ode mi život, oni rastu, a mene nema" – što vam je bio presudan trenutak u kojem ste shvatili da je vrijeme za stanku?

Dolazak četvrtog unuka pomogao mi je u tome, jer su unuci uz moje kćeri, moje najveće bogatstvo. Što se glazbene karijere tiče mislim da sam postigao sve što sam zelio. I sad želim maksimalno uživati u svemu. Isto tako nisam više u godinama gdje mogu pratiti tempo kakav sam imao prije nekoliko godina. Osjećam se dobro, ali svejedno obitelj i zdravlje su prioritet.

Uživate li u ulozi djeda? Jeste li popustljivi ili strogi prema svojoj unučadi?

Želim im biti najbolji dida, a znate kako se kaže - baka i djed su tu da svoje unuke najviše razmaze. Moje kćeri i moji zetovi odrađuju najbolji posao kao roditelji tako da su moja četiri anđela dobro odgojeni pravi momci i nemamo s njima apsolutno nikakvih problema.

Vaši fanovi su navikli da ste stalno na pozornici. Bojite li se da će vam nedostajati nastupi i ta energija publike?

Nastupat ću dokle god ću moći. Moja publika je zaista divna i želim im pružiti najbolje od sebe. Koncerata će uvijek biti, ali u manjem intenzitetu.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Je li ovo samo kratki predah ili se iza odluke krije i svojevrsna najava mirovine?

Odlučio sam uzeti kraću pauzu od godinu dana. Ponovit ću - nastupa će biti, samo ne u tolikoj mjeri. Svake godine u Blatnici organiziramo humanitarni koncert Blatničke note dobrote i naravno da se očekuje da se tamo pojavim. Također Oliver Dragojević i ja smo dali obećanje da ćemo uvijek nastupati na Hrvatskoj noći dokle god budemo živi i dokle se ona bude održavala. Tako da će povremenih nastupa biti, ali neću izbivati iz kuće na duže vrijeme kao što je to do sada bio običaj.

Kako zamišljate tu godinu odmora – hoće li to biti samo obiteljsko vrijeme ili ćete se možda baviti i nekim drugim stvarima izvan glazbe?

Sa svojim kumom Markom Perkovićem Thompsonom već dulje vrijeme pripremam neke pjesme, pa ću u ovom periodu malo više raditi na tome. Ne mogu ja bez glazbe, ona je ipak moj životni poziv.

Planirate li se nakon godine dana vratiti koncertima istim intenzitetom ili će tempo biti mirniji?

Ne radim za sada velike planove, vidjet ćemo. Vrijeme će pokazati.

