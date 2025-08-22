K-pop pjevačica objavila video gdje se ljubi sa psom: Na posljedice upozorili i stručnjaci

Kim Chaewon, članica popularne K-pop grupe Le Sserafim, našla se na meti kritika nakon što je na društvenim mrežama objavljen video u kojem se ljubi sa psom, što je kod dijela publike izazvalo zgražanje.

Snimka je prvotno podijeljena na platformi Weverse, a ubrzo je završila i na drugim mrežama poput X-a i TikToka, gdje je postala viralna. U videu se vidi kako Chaewon leži dok njezin ljubimac, pas Shiro, liže njezino lice i usta. Zvukovi koje je pjevačica ispuštala tijekom interakcije dodatno su pojačali negativne reakcije korisnika.

Neki komentari su bili izuzetno oštri. "To što se vidi na snimci nije normalno ponašanje", napisao je jedan korisnik, dok su drugi opisivali video kao “čudan” i “neprimjeren”. Pojedini obožavatelji stali su u njezinu obranu, smatrajući da se radi o bezopasnoj interakciji između vlasnice i kućnog ljubimca, no većina reakcija bila je negativna.

Osim moralnih i kulturnih reakcija, pojavila su se i upozorenja stručnjaka. Veterinari naglašavaju kako preblizak kontakt s kućnim ljubimcem, osobito kada uključuje sluznicu, može predstavljati zdravstveni rizik. Bakterije poput Pasteurelle i Capnocytophage koje se mogu nalaziti u psećoj slini, u određenim slučajevima mogu izazvati infekcije, osobito kod osoba oslabljenog imuniteta.

„Ne preporučujem da pas liže lice vlasnika, a posebno ne usta“, izjavila je dr. Shelley Rankin s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Pennsylvaniji. Dr. Glenn Wortmann dodao je da uvijek savjetuje pacijentima, osobito onima s ranama ili kroničnim bolestima, da pripaze na kontakt s ljubimcima jer postoji mogućnost ozbiljnih komplikacija.

