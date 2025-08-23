Vedrana Rudan doživjela neugodno iskustvo: 'Gotovo sam nepokretna'

Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan (75) već dulje vrijeme boluje od karcinoma žučnih kanalića, no unatoč teškoj bolesti i redovitim terapijama i dalje aktivno komunicira s javnošću, ponajviše putem društvenih mreža. Poznata po britkom jeziku, ni ovoga puta nije šutjela kada ju je naljutilo poslovanje jedne banke.

"Kao i mnogi od vas račune plaćam telefonom. Nažalost, imam posla s bankom iako vjerojatno ni drugi pljačkaši nisu bolji", napisala je Rudan na početku objave.

Opisala je kako se zbog zdravstvenog stanja teško kreće, ali unatoč tome strahuje od posljedica kašnjenja u plaćanju računa.

"Gotovo sam nepokretna. Opsjednuta sam strahom da neću platiti neki račun na vrijeme, ovršit će me i izbaciti iz kuće. Zato me užasnulo kad sam shvatila da zbog 'sistemske greške' više preko telefona ne mogu ništa platiti."

Dodala je da je, iako pod terapijom, otišla do poslovnice banke, gdje joj zaposlenica nije uspjela pomoći.

"Nadroksala sam se morfijem i nekako odvukla do poslovnice banke u riječkom Starom gradu. Jako simpatična gospođa se trudila i trudila, lupala po tipkama, da bi mi rekla da ona pojma nema o čemu se radi i neka zovem korisničku službu koja će mi sve riješiti."

No, ni korisnička služba nije bila dostupna.

"Preko dva telefona ukucavala sve moguće brojeve. Naslušala sam se Lijepog, plavog Dunava toliko da će mi se danima na ime Strauss dizati želudac. Ne mogu vjerovati da su 'svi operateri zauzeti'. Očito su svi pomrli."

Na kraju je poručila da, iako je nezadovoljna, nema snage mijenjati banku. "Znam da pokojnike moje obraćanje očajnice kojoj banka već godinama dere kožu neće probuditi. Ja, nažalost, nemam snage za te lopine i odšetati u neki drugi brlog."

