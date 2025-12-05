Tajne Divne Runje izlaze na vidjelo: Što će otkriti nova epizoda ‘Divljih pčela’?

U novoj epizodi RTL-ove serije 'Divlje pčele' napetosti unutar obitelji Runje i Vukas dodatno rastu. Cvita je prekinula zaruke s Nikolom, a sestre je pokušavaju utješiti i nagovoriti da preispita svoju odluku. Zora se pita nose li sve tri neko prokletstvo iz prošlosti, dok je Katarina uvjerava da prošlost uvijek čuva skrivene priče.

Rajka napokon otkriva Badurini razloge svog povratka u Vrilo, a Nikola i Jakov vraćaju se na odnos svojih očeva. Ante je nekoć pomagao bratu Ivici nakon smrti supruge, no njihov se odnos naglo promijenio, a Ivica je potom otišao u rat u Španjolsku. “Ne znam je li i prije bilo nešto među njima, ali taj dan mi je ostao u sjećanju”, kaže Jakov o trenutku koji je, čini se, obilježio sudbinu braće.

U večernjim satima, dok razgovaraju u kuhinji, Katarina i Zora prisjećaju se majke Divne, čija je ljepota, ali i bolna životna priča, snažno oblikovala njihove živote. “Misliš li da je voljela ćaću?” pita Zora. “Znam da to nije bio brak iz ljubavi, već dogovoren brak”, odgovara Katarina.

Uskoro će se otkriti i dio istine o odnosu Divne i Andrije. Početkom tridesetih, dok su čekali dijete, Divni su oči bile pune suza. Zašto? Odgovor stiže u novoj epizodi Divljih pčela večeras u 20.15 na RTL-u.

