Pozirao je za gay časopis, dobio izvanbračno dijete, a proslavila ga je uloga s nekoliko rečenica

Arnold Schwarzenegger rođen je 30. srpnja 1947. u malom austrijskom mjestu Thal. U tinejdžerskim godinama počeo je trenirati body building, a već s 20 godina osvojio je titulu Mr. Universe što ga je učinilo najmlađim osvajačem tog prestižnog naslova u povijesti. S nepunih 21 godinu preselio se u Ameriku bez mnogo novca, a ubrzo nakon toga postao legenda u svijetu bodybuildinga, osvajio je Mr. Olympia čak sedam puta i izgradio svoje ime kao "terminator u teretani".

Filmski uspjeh ostvario je 1982. godine kada se pojavio u filmu Conan the Barbarian, a potom i u kultnom The Terminator iz 1984. gdje njegov lik s nekoliko rečenica, među kojima je i slavna "I'll be back", postaje legendarna. Glumačka karijera tada mu je krenula uzlaznom putanjom: snimio je filmove poput Predator, Total Recall, True Lies i komedije poput Twins i Kindergarten Cop. Iako nije imao klasičnu glumačku školu, njegova pojava, mišići i karizma činili su ga jedinstvenim na ekranu.

No, život ovog holivudskog diva nije prošao bez skandala. Pozirao je za gay časopise u ranim fazama karijere kako bi zaradio za život, što je kasnije izazvalo brojne reakcije. Godinama se pričalo i o njegovom osebujnom privatnom životu, navikama koje su često bile tema tabloida i optužbama za neprimjereno ponašanje prema ženama koje su se posebno istaknule tijekom njegovog političkog uspona. Godine 2003. Arnold postaje guverner Kalifornije što mu je donijelo nadimak "Governator", spajajući politiku i njegovu najpoznatiju filmsku ulogu.

U to vrijeme izbio je veliki skandal. Priznao je da je izvanbračno dijete dobio s kućnom pomoćnicom dok je bio u braku s novinarkom Mariom Shriver (69), pripadnicom moćne Kennedyjeve obitelji. Iako je to šokiralo javnost i gotovo uništilo njegov ugled, Arnold je preuzeo odgovornost, a sin Joseph Baena (27) danas je prisutan u javnosti i gradi vlastitu karijeru. Brak s Mariom 2011. godine završio je razvodom. Maria i Arnold imaju četvero djece: Katherine (36), Christinu (34), Patricka (32) i Christophera (27)

Danas, u osmom desetljeću života, aktivan je na društvenim mrežama, snima nove projekte i promiče zdrav život, okoliš i borbu protiv klimatskih promjena.