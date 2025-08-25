Zoe Kravitz i Harry Styles u romantičnoj šetnji Rimom: Nova ljubav na pomolu?

Harry Styles (31), bivši član grupe One Direction, ponovno je u središtu pozornosti – ovoga puta zbog viralnog videa u kojem šeta ruku pod ruku s glumicom Zoë Kravitz (36) ulicama Rima. Snimka, objavljena na TikToku, u kratkom je roku postala hit i potaknula niz komentara o mogućoj novoj romansi.

"Kada sretnete Harryja Stylesa i Zoë Kravitz u Rimu", napisala je korisnica TikToka koja je podijelila video, a reakcije na društvenim mrežama nisu izostale. Dok su neki obožavatelji oduševljeno pisali da par "izgleda preslatko zajedno", drugi su izrazili nelagodu zbog složenih veza među poznatima.

Naime, Kravitz je bliska prijateljica Taylor Swift, a Styles je svojedobno bio u vezi upravo s njom. "To što je ona Taylorina prijateljica, a on njezin bivši partner, stvarno mi djeluje čudno", "Čekaj, zar ona nije u Taylorinom krugu prijatelja?", komentirali su korisnici ispod snimke.

Internet nije propustio ni priliku za šalu. Jedan je korisnik Kravitz nazvao "pohlepnicom", podsjećajući na glasine o njezinoj vezi s kolegom iz filma "Caught Stealing", Austinom Butlerom, s kojim je prošlog tjedna viđena na crvenom tepihu.

Podsjetimo, Zoë Kravitz je iza sebe imala i ozbiljnije ljubavne priče – s glumcem Channingom Tatumom bila je od 2021. do 2024., a prije toga u braku s Karlom Glusmanom, koji je trajao samo godinu dana. Styles, s druge strane, raskinuo je s glumicom Taylor Russell 2024., a nedavno je viđen na Glastonbury festivalu kako razmjenjuje poljupce s misterioznom ženom.

