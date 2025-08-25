FANOVI IH SNIMILI /

Zoe Kravitz i Harry Styles u romantičnoj šetnji Rimom: Nova ljubav na pomolu?

Foto: Instagram

Pisalo se da glumica trenutno izlazi s Austinom Butlerom, kolegom iz filma 'Caught Stealing', ali čini se da su napisi bili netočni

25.8.2025.
18:40
Harry Styles (31), bivši član grupe One Direction, ponovno je u središtu pozornosti – ovoga puta zbog viralnog videa u kojem šeta ruku pod ruku s glumicom Zoë Kravitz (36) ulicama Rima. Snimka, objavljena na TikToku, u kratkom je roku postala hit i potaknula niz komentara o mogućoj novoj romansi.

"Kada sretnete Harryja Stylesa i Zoë Kravitz u Rimu", napisala je korisnica TikToka koja je podijelila video, a reakcije na društvenim mrežama nisu izostale. Dok su neki obožavatelji oduševljeno pisali da par "izgleda preslatko zajedno", drugi su izrazili nelagodu zbog složenih veza među poznatima.

@beatrizalyrio Ainda processando a emoção de hoje 😭🤌🏽 #harrystylesvids #harrystyles #rome #roma #zoekravitz ♬ Daylight - Harry Styles

Naime, Kravitz je bliska prijateljica Taylor Swift, a Styles je svojedobno bio u vezi upravo s njom. "To što je ona Taylorina prijateljica, a on njezin bivši partner, stvarno mi djeluje čudno", "Čekaj, zar ona nije u Taylorinom krugu prijatelja?", komentirali su korisnici ispod snimke.

Internet nije propustio ni priliku za šalu. Jedan je korisnik Kravitz nazvao "pohlepnicom", podsjećajući na glasine o njezinoj vezi s kolegom iz filma "Caught Stealing", Austinom Butlerom, s kojim je prošlog tjedna viđena na crvenom tepihu.

Podsjetimo, Zoë Kravitz je iza sebe imala i ozbiljnije ljubavne priče – s glumcem Channingom Tatumom bila je od 2021. do 2024., a prije toga u braku s Karlom Glusmanom, koji je trajao samo godinu dana. Styles, s druge strane, raskinuo je s glumicom Taylor Russell 2024., a nedavno je viđen na Glastonbury festivalu kako razmjenjuje poljupce s misterioznom ženom.

