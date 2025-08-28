Princ Harry za nekoliko dana stiže u Ujedinjeno Kraljevstvo, a za to ima poseban razlog

Britanski princ Harry (40) stiže u Ujedinjeno Kraljevstvo 8. rujna, na treću godišnjicu smrti njegove bake kraljice Elizabete II., kako bi sudjelovao na ceremoniji dodjele nagrada humanitarne organizacije.

Harry od razlaza s kraljevskom obitelji 2020. živi u Kaliforniji. U domovini će sudjelovati na ceremoniji „20. godišnjice nagrada WellChild”, stoji na stranicama te organizacije koja pomaže bolesnoj djeci.

Harry je sedamnaest godina pokrovitelj te organizacije, a tijekom događaja 8. rujna sastat će se s teško bolesnom djecom i njihovim obiteljima te će predati nagradu „djetetu koje nadahnjuje”.

„Osjećam se privilegiranim što mogu sudjelovati na nagradama WellChild”, rekao je Harry, a prenosi ta organizacija.

Njegov povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo zasigurno će ponovno pokrenuti nagađanja o pomirbi s kraljevskom obitelji, piše agencija France Presse.

Obiteljski razdor

Harry je u svibnju u razgovoru za BBC rekao da se želi pomiriti s ocem, kraljem Karlom III.

Isti mjesec 40-godišnji princ posljednji put viđen u domovini gdje je stigao radi sudskog saslušanja o njegovoj sigurnosti.

Mail on Sunday je u srpnju objavio fotografije sastanka kraljevih i Harryjevih savjetnika, što je protumačeno kao prvi korak prema pomirbi.

Kraljica Elizabeta II. umrla je 8. rujna 2022. u svojoj škotskoj rezidenciji Balmoral. Prinčevi William i Harry posljednji su put viđeni zajedno nekoliko dana kasnije u dvorcu Windsor.

Razdor između Harryja i kraljevske obitelji dodatno se pogoršao početkom 2023., kada je princ objavio svoje memoare "Zamjena", u kojima je posebno kritizirao svog brata i princezu Kate.

