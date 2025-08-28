Ivan Perišić otkrio kako su proslavili suprugin rođendan: Ovo nismo očekivali od nogometaševe žene
Evo kako su Perišići proslavili Josipin 37. rođendan
Nogometaš Ivan Perišić (36) trenutačno igra za PSV Eindhoven. Jedini je strani igrač koji je osvojio DFB-Pokal s tri različita njemačka kluba. Jučer je pokazao na društvenim mrežama kako je njegova supruga Josipa proslavila 37. rođendan. Fokus nije bio glamur i luksuz, već obitelj i priroda.
Dok bi mnogi očekivali glamuroznu večeru ili veliku zabavu, Perišići su odabrali nešto puno opuštenije i skromnije. Ivan je na Instagramu otkrio da su rođendan proveli – na biciklima!
S njima su na biciklima bili i njihova djeca: kći Manuela te sinovi Leo i Luka.
On, Josipa i njihovo troje djece vozili su se kroz zelenilo, uživali u prirodi i zajedničkom vremenu, daleko od reflektora i šampanjca.
Ipak, nije izostala ni torta – nakon dana provedenog u prirodi slavlje su zaokružili pjesmom i puhanjem svjećica.
Podsjetimo, Ivan i Josipa u braku su od 2012., a crkveno vjenčanje imali su 2020. godine na Šolti.
