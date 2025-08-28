Ivan Perišić otkrio kako su proslavili suprugin rođendan: Ovo nismo očekivali od nogometaševe žene

Nogometaš Ivan Perišić (36) trenutačno igra za PSV Eindhoven. Jedini je strani igrač koji je osvojio DFB-Pokal s tri različita njemačka kluba. Jučer je pokazao na društvenim mrežama kako je njegova supruga Josipa proslavila 37. rođendan. Fokus nije bio glamur i luksuz, već obitelj i priroda.

Dok bi mnogi očekivali glamuroznu večeru ili veliku zabavu, Perišići su odabrali nešto puno opuštenije i skromnije. Ivan je na Instagramu otkrio da su rođendan proveli – na biciklima!

S njima su na biciklima bili i njihova djeca: kći Manuela te sinovi Leo i Luka.

Foto: Instagram

On, Josipa i njihovo troje djece vozili su se kroz zelenilo, uživali u prirodi i zajedničkom vremenu, daleko od reflektora i šampanjca.

Ipak, nije izostala ni torta – nakon dana provedenog u prirodi slavlje su zaokružili pjesmom i puhanjem svjećica.

Podsjetimo, Ivan i Josipa u braku su od 2012., a crkveno vjenčanje imali su 2020. godine na Šolti.

