Ovo je suprug Vesne Pisarović: Sin saborskog zastupnika Pupovca njezina je najveća podrška

Vesna Pisarović (47) već tri desetljeća gradi uspješnu karijeru, a njezini hitovi "Dolje na koljena", "Jutro donosi kraj" i "Da sutra umrem" postali su bezvremenski. Nakon kraće pauze s domaće scene, pjevačica se vratila punom snagom, a iza nje je radno ljeto ispunjeno koncertima. Publika je, osim zbog glazbe, uvijek iznova oduševljena i njezinim izgledom, pa često komentiraju kako se gotovo nimalo nije promijenila od početka karijere.

Privatni život Vesne Pisarović, međutim, već godinama ostaje daleko od očiju javnosti. Od listopada 2009. u braku je s Ozrenom Pupovcem, sinom saborskog zastupnika Milorada Pupovca. Par vodi skladan i miran život, a zajedno se gotovo nikada ne pojavljuju u javnosti. Ozren je viđen tek jednom na Vesninom koncertu – 2010. godine na Hvaru, a inače je zaposlen kao redovni profesor Odsjeka za kulturologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.

O suprugu rijetko govori, a još početkom 2020. otkrila je i zašto: "Što ako kažem da je lijepo i sretno i sve pokvarim? Onda bolje da šutim".

Prisjetila se tom prilikom i neugodnih situacija s početka karijere: "Prije 20 i nešto godina, dok sam se pripremala za jazz-akademiju i nisam doslovce izlazila iz kuće jer sam vježbala, paparazzi su sjedili ispred mog stana i slikali svakoga tko ulazi i izlazi i povezivali ga sa mnom".

Par je do 2020. živio u Berlinu, ali ih je pandemija koronavirusa vratila u Hrvatsku.

