Dikan brutalno napao Tomaševića: 'Nemaš još uvijek pravo nuditi naš Zagreb za YugoVelikoSrpsko ku*vanje'

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan (82) ponovno je iskoristio društvene mreže kao platformu za izražavanje svojih stavova. Ovaj put na meti mu se našao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (43), kojega je javno kritizirao zbog komentara o događajima u Benkovcu.

''Najoštrije osuđujem otkazivanje festivala u Benkovcu. To je poraz državnih institucija – festival je imao sve potrebne dozvole i bio je prepoznat kao dovoljno kvalitetan jer ga financiraju relevantne državne institucije. Unatoč tome, festival se nije mogao održati jer ga je nasilno zaustavila grupa ljudi koja se ne slaže s nekim sadržajem. U svakom demokratskom društvu to je neprihvatljivo, pa i u Hrvatskoj'', rekao je Tomašević.

Na svom Facebook profilu Josip Radeljak podijelio je snimku u kojoj gradonačelnik Tomislav Tomašević govori o Benkovcu, uz vlastiti kritički komentar.

''Ti NEPRIHVATLJIV druže Tomislave, izabrala te je šačica tvojih bolesnih leftarda i kekina te stoga nemaš još uvijek pravo nuditi naš Zagreb za YugoVelikoSrpsko ku*vanje!! Izgleda zaboravljaš da i u Zagrebu još uvijek postoje normalni ljudi Hrvati i također mnoštvo ljutih branitelja i svi oni koji su kupili 700 000 karata za Markove koncerte – 5 VIII na Hipodromu, a i nedavno u Sinju!!?“, napisao je Dikan.

