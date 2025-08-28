Sandra Elkasević prisjetila se svog legendarnog trenera: 'Nedostaješ sad i zauvijek'

Hrvatski sport se 2014. godine oprostio od jednog od svojih velikana – tada je preminuo Ivan Ivančić, istaknuti trener i bivši vrhunski atletičar u svojoj 77. godini.

Ivančić je iza sebe ostavio bogatu sportsku karijeru: natjecao se na brojnim velikim međunarodnim natjecanjima, uključujući dva nastupa na Olimpijskim igrama i europska prvenstva, a kao 45-godišnjak sudjelovao je i na prvom Svjetskom prvenstvu, čime je postao najstariji bacač u povijesti tog natjecanja. Bio je sedmerostruki prvak Jugoslavije i pet puta prvak Balkana u bacanju kugle.

Široj javnosti najpoznatiji je kao dugogodišnji trener atletičarke Sandre Perković Elkasević (35), s kojom je ostvario najveće atletske uspjehe: europska i olimpijska zlata te pobjede u Dijamantnoj ligi.

Sandra se prisjetila svog trenera na društvenim mrežama gdje je objavila njihovu zajedničku fotografiju uz pjesmu "I'll be missing you" ili u prijevodu "Nedostajat ćeš mi". Također je u svojoj objavi napisala "Isti osjećaj, ista ljubav. Nedostaješ mi sad i zauvijek".

No Ivančićev doprinos atletici ne staje samo na Sandri; radio je i s brojnim drugim talentima poput Ivane Brkljačić, Edisa Elkasevića koji je ujedno sadašnji Sandrin suprug te Valentine Srše.

