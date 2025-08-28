Cardi B: 'Zaštitarka me snimala dok sam bila u ginekološkoj ordinaciji'

Poznata američka reperica Cardi B (32) svjedočila je ovog utorka na građanskom suđenju u Los Angelesu, gdje se našla u središtu parnice koju je protiv nje pokrenula bivša zaštitarka Emani Ellis. Suđenje se tiče incidenta iz 2018. godine, kada je došlo do sukoba između Cardi i Ellis u ginekološkoj ordinaciji u Beverly Hillsu. Prema riječima Cardi B, zaštitarka Ellis ju je navodno pratila i snimala u ginekološkoj ordinaciji, piše Daily Mail.

Ellis, koja je 2020. godine podnijela tužbu, tvrdi da ju je Cardi napala, udarila, pljunula i porezala po licu dugim noktom. Također je navela kako ju je reperica vrijeđala na račun tjelesne težine.

No, Cardi B je iznijela svoju verziju događaja te negirala bilo kakav fizički kontakt.

"Verbalno smo se posvađale, ali uopće nije došlo do fizičkog sukoba", rekla je Cardi pred sudom te dodala da je bila u četvrtom mjesecu trudnoće i došla na redovni pregled kada je primijetila da je Ellis prati i snima mobitelom.

"Brzo sam hodala, ali sam osjećala da je iza mene. Onda sam se okrenula prema njoj i rekla joj 'Hej, zašto me snimaš?'", ispričala je Cardi.

Dodala je kako je Ellis nosila zaštitarsku uniformu i djelovala kao netko tko je na radnom mjestu. "Očito je izgledala kao zaštitar, bila je u uniformi. Ja sam rekla: 'Zašto me snimaš, zar nisi zaštitar?'. A ona je na to rekla: 'Moja greška.'", prisjetila se reperica.

Cardi je dalje opisala kako su se njih dvije svađale i psovale jedna drugu, ali je naglasila da nije bilo fizičkog kontakta. Također je rekla da je u jednom trenutku recepcionarka izašla iz ordinacije, a tada je, prema njezinim riječima, Ellis počela tvrditi da ju je Cardi udarila.

"U tom trenutku sam bila šokirana", izjavila je Cardi.

