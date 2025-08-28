Korana Gvozdić podijelila lijepu uspomenu na oca: 'Sad to isto radim sa svojim sinom Oliverom'

Bivša RTL-ova voditeljica Korana Gvozdić (42) podijelila je na Instagramu emotivnu objavu uz fotografije ribarenja sa sinom Oliverom. Prisjetila se kako ju je još kao djevojčicu tata vodio na rijeku Koranu, gdje je zajedno s bratom satima učila prve ribarske vještine.

„Moj tata je bio ribič. Vodio bi mene i brata na rijeku Koranu, i tamo bi sjedili satima. Naučio nas kako se veže udica, kako se radi predvez, kako se čeka – strpljivo. Mi klinci obožavali smo i na moru sjediti na rivi i u nedogled bacati tu malu udicu. Kakva je to bila i zabava i mir u jednom,“ napisala je Korana.

Dodala je da joj i danas ribolov donosi veliko veselje, pa čak i kada ulov nije velik. „Ta tri špara u mojoj glavi pravi su razlog za lokalnu feštu, a Olijev osmijeh je najveća nagrada,“ priznala je, misleći na sina Olivera, s kojim je sada i sama podijelila tu ljubav prema ribarenju.

Posebno emotivan trenutak za nju bio je povratak u djetinjstvo i sjećanje na tatu: „Jedino mi je falila prilika da opet kažem onu iz djetinjstva – ‘Tata, gle kaj sam upecala.’“

Podsjetimo, Korana Gvozdić je karijeru započela na RTL televiziji kao voditeljica vremenske prognoze, potom zabavne emisije Salto, a 2008. godine bila je dio voditeljske ekipe pete sezone reality showa Big Brother, javljajući se uživo ispred kuće na Tajlandu.

Foto: Robert Anic/pixsell

Foto: Robert Anic/pixsell

