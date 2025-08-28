Novo poglavlje za Jelenu Perčin, kratko prokomentirala vezu s Antom Gelom

Jelena Perčin (44) jedno je od najprepoznatljivijih lica domaće glumačke scene. Karijeru je počela početkom 2000-ih, a publika je ubrzo zavoljela kroz uloge u popularnim serijama i filmovima. Danas je gledamo kao Martu Novak u hit RTL-ovoj seriji Sjene prošlosti.

Ljeto za Jelenu uvijek znači vrijeme posvećeno obitelji i dragim ljudima. Iako priznaje da joj je teško izdvojiti samo jedno mjesto, otkriva kako su Lopud i Bačev dol već tradicionalno u srcu njezine obitelji, dok joj manifestacija Trag u beskraju u Veloj Luci svake godine iznova donese snažne emocije i nadahnuće.

Jelena nam je u nastavku otkrila svoje male ljetne rituale, rekla više o ulozi Marte Novak, prijateljstvima na setu, ali i velikom obiteljskom događaju – polasku njezine kćeri Maše u prvi razred osnovne škole.

Gdje vam je ovog ljeta bilo najljepše? Imate li posebno mjesto koje vam je ostalo u srcu?

Teško mi je izdvojiti gdje mi je bilo najljepše! Lopud je već tradicionalno omiljena destinacija moje obitelji, kao i Bačev dol, s kojim sam neraskidivo vezana još iz djetinjstva, a sada i kroz djetinjstvo svoje djece koja obožavaju i Lopud i Konavle. Vela Luka i cijela manifestacija Trag u beskraju su, uistinu, poseban doživljaj i svaki put me iznova i gane i nadahne.

Foto: Rtl

Koja vam je najljepša uspomena s ovog ljeta?

Ne volim izdvajati stvari iz konteksta, svaka ta uspomena ima svoju priču, svoju težinu i mjesto u mom srcu.

Gdje planirate provesti preostali dio ljeta?

Ljeto, u smislu odmora, je za mene završilo. Vratila sam se u radne pobjede i pripreme za predstojeću sezonu.

Foto: Promo

Koja je vaša omiljena ljetna aktivnost?

Definitivno sunčanje.

Postoji li jelo ili piće koje uvijek povezujete s ljetom?

Rajčice i dinja. Teško bih izabrala jedno od to dvoje.

S kim najradije provodite ljetne dane i odmarate?

Najljepše mi je u krugu obitelji i bliskih ljudi. Ljeto mi je vrijeme kad sam posvećena njima i isključena od svega ostalog.

Foto: Profimedia

Čini se da ste sretno zaljubljeni u gitarista Antu Gelu – kako biste opisali ovu novu ljubavnu fazu u svom životu?

Ne bih je opisivala.

Uz posao i obitelj, stignete li se doista odmoriti i posvetiti sebi?

Uz dobru organizaciju sve se stigne. Naravno, ne uvijek u idealnom omjeru, ali ja uvijek biram da mi je čaša polupuna, a ne prazna. Sve ima svoje vrijeme.

U seriji Sjene prošlosti igrate Martu Novak. Što vam je u toj ulozi najizazovnije?

Kod Marte mi je najizazovnija kompleksnost njenog karaktera koji je višedimenzionalan i kreiranje sredstava kako to prenijeti publici. Ona je žena s puno lica, a ja ih moram sva otkriti.

Imate li privatno neke sličnosti s likom kojeg tumačite u seriji?

Imam brz mozak kao Marta, ali su nam rješenja različita. Osim brzine i elokvencije, ne vidim druge sličnosti.

Veselite li se novim epizodama i nastavku snimanja?

Veselim se novim epizodama, bit će burno!

Na setu su se stvorila brojna prijateljstva. S kim ste najbliži?

Da, jako smo bili dobra ekipa, baš se poklopilo da smo si kliknuli. Možda sam se najviše zbližila s Dajanom, Anom, Jasminom i Matijom. Najviše smo snimali zajedno i baš nas je to povezalo. Moram reći da i Marla zauvijek ima posebno mjesto u mom srcu. Godinu dana smo bile kći i mama, prekrasna je Marla.

Vaša kći Maša ove godine kreće u prvi razred? Jeste li već pronašli sve što joj treba za školu?

Maša kreće u prvi razred, osnovnu opremu imamo, a ostalo ćemo u hodu.

Kako se vi osjećate pred tim velikim korakom u njenom životu?

Volim stvari pojednostavniti i ne vidim veliku senzaciju kod polaska u školu. To je prirodan tijek i dio odrastanja.

Foto: Rtl

Veseli li se Maša školi i imate li neki poseban način na koji je pripremate za taj početak?

Maša se jako veseli školi, u njenoj glavi je to Disneyland, broji dane do početka. Nemam neki poseban način pripreme – puno razgovaramo i zapravo najviše nastojim osvijestiti važnost discipline rada i ponašanja.

Postoji li nešto čega se možda i vi malo pribojavate kad pomislite na novu svakodnevicu – zadaće, raspored, jutarnja buđenja?

Što se tiče dnevne rutine, u njoj sam već 16 godina, od rođenja moje prve kćeri, tako da smo već svi prilično dobro uhodani tim. Više me brine kako će se Jakša nositi s činjenicom da on jedini nema zadaću.

