Ecija Ojdanić čestitala suprugu njegov važan dan: 'Moj plavi dječače'

Ecija Ojdanić (51) ponovno je oduševila svoje pratitelje emotivnom objavom kojom je proslavila poseban trenutak – 50. rođendan svog supruga Roberta Orhela. Glumica je na društvenim mrežama podijelila dirljiv video i fotografije s proslave iznenađenja, istaknuvši koliko joj znači njihova ljubav, koja je započela još 2009. godine.

"Čestitam ti pedeseti, moj plavi dječače! Neka ti narednih pedeset bude jednako čudesno kao i ova proslava iznenađenja. Okružen si ljudima koji te vole – jer to i zaslužuješ", poručila je Ecija u opisu objave.

Podsjetimo, Ecija i Robert vjenčali su se prije 15 godina na intimnoj ceremoniji u Istri, u društvu samo najbližih članova obitelji. U braku su dobili sina Jakova, dok Ecija iz prijašnje veze ima i kćer Cvitu.

