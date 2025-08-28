Preminula TikTok zvijezda Natasha Allen (28) nakon borbe s agresivnim rakom: Borila se, ali...

TikTok zvijezda i influencerica Natasha Allen koja je dirnula tisuće ljudi svojim objavama o borbi s rakom, preminula je u 28. godini. Vijest o njezinoj smrti objavljena je u petak, 22. kolovoza, na njezinim službenim TikTok i Instagram profilima, uz njezinu fotografiju i dirljiv oproštaj.

"Natasha je bila predivna duša puna ljubavi, dobrote i radosti. Dotaknula je bezbroj srca i bila je veliki zagovornik podizanja svijesti o sinovijalnom sarkomu. Njezin duh nastavit će nadahnjivati sve koji su imali privilegiju poznavati je", stoji u objavi.

Allen je 2020. godine dijagnosticiran sinovijalni sarkom, rijedak i agresivan oblik raka. U videu na TikToku ispričala je da joj je isprva otkriven tumor u koljenu, a liječnici su ga klasificirali kao treći stadij bolesti. Nakon višestrukih ciklusa kemoterapije, zračenja i kirurških zahvata, bolest je ušla u remisiju. No, samo nekoliko mjeseci kasnije, nalazi su pokazali da se rak vratio i proširio na pluća, a bolest je u međuvremenu prešla u četvrti stadij.

Unatoč teškim prognozama – liječnici su joj davali samo 15 posto šanse da preživi pet godina nakon dijagnoze – Natasha je ostala pozitivna i borbena.

"Ja ću biti iznimka. To stavljam van u svemir", poručila je u jednom od svojih videa koji je pogledalo više od 2,7 milijuna ljudi.

Influencerica je redovito odgovarala na pitanja pratitelja o tome kako ostaje tako pozitivna i iskreno je priznala da joj nije uvijek lako: "Puno dana je jako teško. Ali obitelj i prijatelji mi daju snagu"

Natasha je bila aktivna na društvenim mrežama do samog kraja, a njezin TikTok profil pratilo je gotovo 191 tisuća ljudi. Na Instagramu je imala više od 36 tisuća pratitelja. Kroz svoje objave ne samo da je dokumentirala vlastitu borbu, već je i podizala svijest o bolesti, dijelila savjete i pružala podršku drugima koji prolaze kroz slična iskustva.

