TUŽNA VIJEST /

Vlado Kalember ostao bez kolege: Preminuo Davor Jelavić Dado, gitarist Srebrnih krila

Vlado Kalember ostao bez kolege: Preminuo Davor Jelavić Dado, gitarist Srebrnih krila
Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Davor je iza sebe ostavio suprugu i kćer

28.8.2025.
17:27
Hot.hr
Tomislav Miletic/pixsell
Preminuo je Davor Jelavić, poznatiji kao Dado, dugogodišnji gitarist jednog od najomiljenijih bendova bivše Jugoslavije – Srebrnih krila. Dado je život izgubio u 71. godini, nakon duge i teške bolesti. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je za tportal pjevač i dugogodišnji suradnik Vlado Kalember.

"Dado kojeg smo zvali Žuti bio je jedan od najomiljenijih članova, ljubimac svih nas. Bio čudo od dobrote. Od svih ljudi koji su prošli kroz bend, on je uvijek bio najposebniji, izvan kategorije", rekao je Kalember te dodao kako je Dado preminuo jutros u 9 sati.

Vlado Kalember ostao bez kolege: Preminuo Davor Jelavić Dado, gitarist Srebrnih krila
Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Iza Jelavića su ostali supruga Jasna, kćer Kornelija i dvoje unučadi.

Podsjetimo, izvorna postava Srebrnih krila, koju su činili Vlado Kalember, Davor Jelavić i drugi, dominirala je domaćom glazbenom scenom od 1978. do 1987. godine, kada je Kalember krenuo u solo karijeru. Trojac se ponovno okupio 2012. godine povodom velikog povratničkog koncerta na Bundeku, uz najavu albuma „Srebrna krila 2012“. Nakon toga uslijedio je niz koncerata diljem Hrvatske, Slovenije i regije, a bend je i dalje aktivan na koncertnim pozornicama i u studijskom radu.

