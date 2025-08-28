Prije 26 godina je ostala bez brata: Marijana Mikulić podijelila je emotivnu objavu

Glumica Marijana Mikulić (43) ne miri se s gubitkom brata Ivana, koji je preminuo prije 26 godina. Iako je prošlo puno vremena, ona ga i dalje nosi u srcu te često na društvenim mrežama dijeli emotivne uspomene posvećene njemu.

Ovoga puta Marijana je objavila njihovu zajedničku fotografiju iz djetinjstva uz dirljiv natpis: "Godina kao dan, dan kao godina."

Uz to je podijelila i još jednu fotografiju uz koju je napisala:

"Vjerujem da si tamo gdje ću se i ja nadam jednom doći. Šaljem ti ljubav, nismo te zaboravili, nemoj ni ti nas".

Podsjetimo, glumica je i prošle godine na današnji dan odala počast svome bratu. Na društvenim mrežama objavila je njihovu staru fotografiju i dirljive riječi.

"Zauvijek si tu, u mojim mislima i grudima. Vidimo se opet negdje gore", napisala je.

