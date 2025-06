Jelenu Dokić vrijeđali zbog viška kilograma: Sad je nova osoba, a hejterima je stala na kraj

Nakon što je 2014. godine odlučila prekinuti svoju sportsku karijeru, tenisačica Jelena Dokić (42) počela je zanemarivati zdrav način života i često posezati za hranom kada bi se osjećala loše. Do 2018. godine njezina tjelesna težina narasla je na 120 kilograma. Tada je odlučila napraviti promjenu. Kroz redovite treninge i zdraviju prehranu, u samo godinu dana uspjela je značajno smršaviti.

Danas, Jelena se prisjeća tog razdoblja i uspoređuje svoj izgled tada i sada. Kaže da ljudi često komentiraju fizički izgled, no ističe da je najvažnije kako se osjećamo sami sa sobom, a ne što drugi misle.

"Nije li nevjerojatno kako su neki ljudi toliko zli i kako su toliko neljubazni? Kada sam nosila broj 20, uvijek je netko prigovarao, a sada, kada imam broj 10, opet netko stalno nešto komentira. Zapanjuje me kako uvijek postoji neki trol, zlostavljač ili neljubazna osoba koja mora komentirati ili omalovažavati druge. Kada sam nosila broj 20, zvali su me raznim imenima poput kita, krave, debele i pitali što mi se dogodilo. Sada, kada imam broj 10, očito sam "uskočila" u kulturu dijeta, što god to značilo. Sada je loše što sam zdravija i izgubila nekoliko kilograma, a čak su mi zamjerili što sam prestala podržavati ljude većih veličina", započela je tenisačica na Instagramu.

"To samo pokazuje da nikada neće biti dovoljno dobro za ljude i to je tužno. Dakle, ako se suočavate s bilo kakvom prosudbom, posebno u vezi s veličinom ili izgledom, radite ono što želite i nemojte dopustiti da vas itko natjera da se osjećate malima, bezvrijednima ili kao da niste dovoljno dobri. Bez obzira na veličinu, oblik tijela ili što god želite nositi. Uvijek sam govorila da ću se zalagati za ljubaznost i gledanje na prave vrijednosti kad gledate osobu, a to nema nikakve veze s veličinom, već s ljubaznošću, empatijom, velikodušnošću, dobrim srcem, radnom etikom i biti dobrom osobom. Ponovit ću to opet: to nema nikakve veze s veličinom. Broj 20 ili broj 0. Ponosno sam hodala i radila s milijunima ljudi koji su me gledali kao broj 20 i broj 4. I uvijek ću se zalagati za ljude svih veličina", napisala je.

Foto: Instagram

"Postala sam zdravija i izgubila nekoliko kilograma. Moje vrijednosti su uvijek bile iste i uvijek će biti iste. Ali očito će ljudi uvijek prosuđivati, bez obzira na sve. Ako možete biti bilo što, budite ljubazni. Nikada ne znate kroz što netko prolazi. Nemojte davati komentare o nečijem izgledu, bilo uživo, na društvenim mrežama ili tračati s prijateljima i obitelji. To nije lijepo. Budite ljubazni", zaključila je.

