Taylor Swift s dečkom sudjelovala u podcastu, dotaknuli se Hrvatske: Jedan detalj ukrao pozornost

U najnovijoj epizodi podcasta "New Heights" američkog nogometaša Travisa Kelcea (35) gostovala je njegova djevojka, pjevačica Taylor Swift (35). Ovo je bio jedan od rijetkih podcasta u kojima je američka zvijezda otvoreno govorila o sebi i svojoj vezi, a par se dotaknuo i Hrvatske.

"Travis je trenirao ovog ljeta na Floridi, pogledajte kako je zgodan. Tako je brz..." komentirala je pjevačica. "To ti sunce čini, mi smo Hrvati, treba nam sunce", rekao je nogometaš, a mnogi su u pozadini primijetili knjigu na kojoj piše "Hrvatska".

Također, tijekom razgovora Taylor je najavila i svoj 12. album The Life of a Showgirl te objasnila kako je sretna što posjeduje mastere svojih prvih šest albuma, ali i otkrila hobije poput šivanja torbica za bebe i pečenja kruha od kiselog tijesta. Za kraj, fanovi su bili oduševljeni kada su uhvatili rijedak prizor Travisa i Taylor koji su podcast završili poljupcem pred kamerama.

Podsjetimo, Travis je nedavno sudjelovao u razgovoru s američkom košarkašicom Caitlin Clark koja je ispričala kako je nedavno putovala u Europu i posjetila Italiju i Hrvatsku. Rekla je da joj se Hrvatska posebno svidjela pri čemu su je oduševili Split i Dubrovnik, čisto more, dobra hrana i mnogo toga za vidjeti i raditi. Kad je to čuo Travis je bio presretan jer je nedavno saznao da ima hrvatske korijene.

