Dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima: Danas posljednji ispraćaj i ukop ekshumiranih iz masovne grobnice Jazovka

Hrvatska Vlada i ove se godine pridružuje obilježavanju Europskoga dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima - nacizma, fašizma i komunizma, odajući počast svim žrtvama tih vladavina koje su, nažalost, obilježile i pojedina razdoblja hrvatske povijesti u 20. stoljeću, priopćeno je.

Tim su povodom jutros potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić te posebni savjetnik predsjednika Vlade Mate Granić položili svijeće na Gradskom groblju Mirogoj – pred spomenikom Glas hrvatske žrtve – Zid boli, na Grobnici narodnih heroja, na grobu Brune Bušića, pred spomen-obilježjem hrvatskim žrtvama Bleiburga i križnih putova te na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske.

Masovni zločini

Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima ustanovljen je Deklaracijom Europskog parlamenta iz 2008., a potvrđen Rezolucijom Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu iz 2009. Hrvatski sabor proglasio ga je spomendanom na žrtve tih režima.

Okrutnost totalitarnih vladavina u 20. stoljeću dovela je do masovnih zločina, progona i likvidacija političkih neistomišljenika te do teških i trajnih povreda ljudskih prava i temeljnih sloboda, ističu iz Vlade RH.

Suvremena Hrvatska, utemeljena na pobjedi u Domovinskom ratu, na žrtvi hrvatskih branitelja te na vrijednostima slobode i demokracije, trajno njeguje kulturu sjećanja i odlučno osuđuje ubojstava, političke likvidacije i masovna kršenja ljudskih prava počinjena pod bivšim totalitarnim režimima – nacističkim, fašističkim i komunističkim, dodaju iz Vlade RH.

"Suočavanje s prošlošću znači odati pijetet žrtvama i pružiti zadovoljštinu njihovim obiteljima, ali i sustavno utvrđivati činjenice o zločinima i nepravdama. Samo tako možemo s većom snagom i odgovornošću odgovoriti na izazove sadašnjosti i budućnosti.

Naša je posebna odgovornost obrazovati mlade naraštaje o tragičnim razdobljima europske i hrvatske povijesti kako se slična zlodjela nikad ne bi ponovila – ni zaboravila", naglašava hrvatska Vlada.

Posljedice vladavine totalitarnih i nedemokratskih režima, zbog težine i razmjera njihovih zločina, mnoge hrvatske obitelji osjećaju i danas, dodaje u priopćenju.

Ispraćaj i ukop posmrtnih ostataka žrtava iz Jazovke

Na današnji Europski dan sjećanja, u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, održava se i posljednji ispraćaj i ukop posmrtnih ostataka 814 žrtava Drugog svjetskog rata i poraća, ekshumiranih iz masovne grobnice Jazovka 2020. u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.

Njihovi će posmrtni ostaci biti položeni u zajedničku grobnicu uz novoizgrađeno spomen-obilježje u Sošicama na Žumberku, a svetu misu za sve hrvatske žrtve bačene u jamu Jazovku u Sošicama predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

Izaslanstvo grada Dubrovnika odalo počast žrtvama ubijenim na Daksi

U povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima izaslanstvo Grada Dubrovnika u subotu je položilo vijenac i zapalilo svijeće kod Spomen-obilježja na Daksi, priopćeno je iz dubrovačke gradske uprave.

U spomen na 53 pogubljene hrvatske žrtve na otoku Daksi 1944. godine, počast stradalima odali su gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica i gradski vijećnici Katarina Doršner i Krešimir Marković.

Vijence su položili i predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatskog domobrana Dubrovnik, i Udruge Daksa 1944./45.

Pokolj na Daksi, označava zločin kojeg su počinili jugoslavenski partizani u listopadu 1944. tijekom Drugog svjetskog rata na otočiću Daksi.

Nakon ulaska partizanskih postrojba u Dubrovnik, na otoku Daksi likvidirali su 53 istaknuta dubrovačka građanina, civila Hrvata, bez ikakvog suđenja. Ekshumacijom i DNK analizom utvrđen je identitet nekih osoba, a također je utvrđen i pravi broj žrtava jer se do ekshumacije sigurno znalo za 35 žrtava. U lipnju 2010. godine žrtve s otočića Dakse dostojno su pokopane. Među ubijenima bio je poznati svećenik Petar Perica, padre Perica, kako su ga zvali Dubrovčani, autor pjesama Zdravo Djevo Kraljice Hrvata i Do nebesa nek' se ori.

