Vili Beroš traži posao: Želi se vratiti na staro radno mjesto, a u međuvremenu je zaradio da boli glava

Ministar zdravstva i neurokirurg, Vili Beroš, traži posao. Beroš se, naime, prijavio na natječaj za liječnika neurokirurga, uz još dva kandidata, doznaje Jutarnji list. Natječaj je završen 18. kolovoza, nakon čega se bira najadekvatniji kandidat.

Nakon što ga je premijer Andrej Plenković smijenio u studenom prošle godine, Beroš je mogao birati između tri opcije: vratiti se na staro radno mjesto u KBC-u Sestre milosrdnice ili aktivirati saborski mandat, no Beroš je odabrao treću opciju - ne raditi i primati novac godinu dana.

Bivši šef više ne stoji na putu

"Tih 6 + 6 je prilika, pogotovo ako sam nevin, da osiguram egzistenciju svojoj obitelji. Bi li netko s optužnicom nad glavom mogao koncentrirano raditi svoj posao? Vidjet ćemo što će biti dalje, posebno u Saboru", izjavio je Beroš nakon uhićenja.

Povlastica mu uskoro ističe pa se Beroš, koji će u prosincu navršiti 64 godine, odlučio vratiti u bolnicu iz koje je 2018. godine otišao u Ministarstvo zdravstva.

Uz molbu na natječaj, kako stoji na stranicama Vinogradske, trebalo je priložiti diplomu, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu i odobrenje za samostalni rad, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak. Kako se - prema izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz srpnja 2025. - vođenje kaznenog postupka tiče isključivo seksualnih delikata, Beroš nije imao problema s ishođenjem ovog posljednjeg.

Iz liječničkih krugova Jutarnji doznaje da Beroš nije bio u dobrim odnosima tadašnjim šefom, a sada kolegom s optuženičke klupe, Krešimirom Rotimom. Sada, kada Rotim više nije šef, Beroš se želi se vratiti u Vinogradsku.

Inače, Berošu nad glavom stoji i USKOK, koji ga tereti za trgovanje utjecajem, primanje mita, zloporabu položaja, pranje novca i sudjelovanje u zločinačkom udruženju. Prema optužnici, zajedno s drugima manipulirao je javnim nabavama medicinske opreme, preplaćivao uređaje i pogodovao određenim dobavljačima, dok je država ostala oštećena za više od 740 tisuća eura, a on osobno navodno primio oko 75 tisuća eura mita.

Do sada dobio oko 35 tisuća eura

Zanimljivo je da je bivši ministar Beroš od trenutka uhićenja, odnosno aktiviranja povlastice 6 + 6 do kolovoza 2025., primio približno 35.250 eura, a ukupno bi mogao dobiti oko 42.300 eura. Kako je Vlada RH krajem srpnja 2024. godine, netom prije Beroševe smjene, donijela odluku o visini osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika, koja se povećala za 83,45 posto, odnosno na 947,18 eura bruto, Beroš je tijekom prvih "šest" od njegovih "šest plus šest" primao 4608 eura neto. Nakon toga, trebao bi šest mjeseci primati naknadu od 2303 eura, odnosno pola naknade. Prema tome, ostala su mu još tri mjeseca primanja.

Inače, Beroš je svoju političku karijeru u Ministarstvu zdravstva započeo 2018. Imenovan je tada državnim tajnikom pod Milanom Kujundžićem, a dvije godine kasnije preuzeo je funkciju ministra. Uhićen je u studenom 2024. u sklopu istrage USKOK-a i EPPO-a. Do srpnja 2025. podignuta je optužnica protiv njega i još sedam osoba, uključujući tri pravne osobe. Slučaj je sada na Županijskom sudu u Zagrebu.

