Hrabri trojac bez oklijevanja ušao u olujno more i spasio turiste kraj Dubrovnika

Načelnik Općina Konavle Božo Lasić pohvalio je trojac koji je u četvrtak spasio živote turistima iz Francuske kod hotela Croatia. Objavio je snimku i posvetio im objavu na Facebooku.

"Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović. Treba njihova imena naglasiti danas više puta. Trojac je to koji je bez oklijevanja ušao u olujno more za mladim turistima koji su podcijenili snagu prirode na južnoj strani Hotela Croatie i u nevjerojatno opasnim uvjetima vidjeli priliku za dobru snimku.

Kako mi je rečeno, čim je vidio što se dogodilo, u more je skočio prvo Asmir Šahinović, potom Luko Radović, a zatim je u pomoć pozvan Antonio Lang koji je u tim uvjetima došao na jet skiju.

Ponosan sam sto sam na čelu Općine gdje žive i rade ti ljudi. Ponosan sam na njih do neba i zahvalan što su spriječili tragediju!", naisao je načelnik Općina Konavle Božo Lasić pohvalio je trojac koji je u četvrtak spasio živote turistima iz Francuske kod hotela Croatia.

Lang, Radović i Šahinović spasili su dvojicu Francuza od ogromnih valova. Svi su se izvukli samo s ogrebotinama i posjekotinama, a moglo je biti kobno, piše Dubrovački dnevnik.

