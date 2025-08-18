Muškarac ostao zarobljen iza slapova, pronašli ga nakon dva dana: 'Nije znao hoće li ikad izaći'

Ryan Wardwell (46) posjetio je 10. kolovoza slapove poznate kao Seven Teacups u Kaliforniji s namjerom da se spusti užetom. No, tijekom spuštanja ostao je zarobljen iza slapova rijeke Kern, priopćio je šerifov ured, prenosi Guardian.

Foto: Facebook/screenshot

Kako prenosi San Francisco Chronicle, Wardwell se već nekoliko puta spuštao užetom niz slapove. Na putovanju 10. kolovoza bio je s prijateljima, no oni su odustali od spuštanja kada su vidjeli silinu vode. Wardwellovi prijatelji su na njegovom automobilu ostavili poruku u kojoj su zamolili prolaznike da prijave njegov nestanak ako vozilo ostane parkirano i sljedeći dan, što se i dogodilo.

Kada se Wardwellte večeri nije pojavio kod svojeg automobila, krenula je potraga. Spasioci su ga pronašli tek idući dan nakon što su dronom zavirili iza slapova. Wardwell je bio živ i pri svijesti. Posada helikoptera kalifornijske prometne policije uspjela ga je podići i izvući na sigurno.

Wardwellu je zbog dehidracije i lakših ozljeda pružena liječnička pomoć.

Zaklon potražio u špilji

Wardwell je, potpuno mokar, potražio zaklon u mračnoj špilji ispod vodopada nakon što je pao s užeta za spuštanje. Dva puta je pokušao izaći, ali nije se mogao probiti prema van.

Nakon spašavanja iz šerifovog ureda su poručili kako je ovaj slučaj zapanjujući primjer preživljavanja.

"Unutra se nije mogao ugrijati ili osušiti, tako da mu je sigurno bilo užasno. Stekao sam dojam da možda nije znao hoće li ikada uspjeti izaći odande", rekao je kapetan Kevin Kemmerling iz ureda šerifa okruga Tulare.

POGLEDAJTE VIDEO: Užas na Velebitu! Jedna žena preminula, druga se jedva spasila: Otkrivamo u kakvom je stanju