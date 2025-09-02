Nakon priznanja i nagodbe: Gabrijela Žalac osuđena na sedam mjeseci zatvora!

Gabrijela Žalac, bivša hrvatska ministrica regionalnog razvoja i fondova EU danas je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da je priznala krivnju za svoje optužbe, izvijestio je EPPO, dodajući da je prethodno tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.

Kao što je prethodno izviješteno, bivša ministrica je u razdoblju od svibnja 2017. do srpnja 2019. nalagala da se, u najmanje devet navrata, njezini privatni troškovi u ugostiteljskim objektima koji nisu bili u opravdane službene već u privatne svrhe, i kao takvi nisu bili prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije, plate javnim novcem.

Tako je utvrđeno da su ti troškovi dijelom bili uključeni u troškove nabave Uprave za strateško planiranje i koordinaciju EU fondova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Stekla korist od skoro 10.000 eura

Ovakvim plaćanjem privatnih troškova u ugostiteljskim objektima javnim sredstvima bivša ministrica stekla je nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 9.732,35 eura – na štetu fincijskih interesa EU (85%) i Republike Hrvatske (15%).

EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.

