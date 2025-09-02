Strava u Istri: Kuće i ceste pod vodom nakon oluje, prizori su nestvarni

U utorak rano ujutro zapadnu Istru pogodilo je snažno nevrijeme koje su lokalni čelnici opisali kao “vodenu bombu”. U svega nekoliko sati na području Buja, Umaga i Novigrada palo je i do 150 litara kiše po četvornom metru, što je izazvalo poplave u javnim ustanovama, hotelima, podrumima i vinogradima. Vatrogasci su od ranog jutra na terenu, a broj intervencija već premašuje 180.

Najpogođeniji je Umag, gdje je do 7.30 sati zabilježeno 84 milimetra oborina, dok je u obližnjem Portorožu palo više od 50 milimetara kiše.

Oborinski val pratila je i snažna grmljavinska aktivnost – u samo dva sata zabilježeno je gotovo 2.000 udara munja. Prognostičari upozoravaju da se atmosfera još uvijek ne smiruje te da se tijekom dana mogu očekivati novi pljuskovi i grmljavina.

Najveća poplava od 2010. godine

Gradonačelnik Novigrada Anteo Milos opisao je stanje u gradu kao izuzetno teško, naglasivši da su prometnice prema Umagu pod vodom, tlo potpuno zasićeno, a vinogradi i hoteli pretrpjeli znatne štete. Riječ je, kaže, o najvećoj poplavi od 2010. godine, zbog čega će se uskoro pristupiti popisu štete i mogućem proglašenju elementarne nepogode.

Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin podsjetio je da je područje već nekoliko dana pogođeno ekstremnim oborinama te da su sportski tereni, poslovni prostori i ljekarne teško stradali. Procjenjuje se da šteta prelazi 1,5 milijuna eura. Građanima je omogućena prijava štete putem gradske internetske stranice, a Grad Buje također će zatražiti proglašenje elementarne nepogode. Poseban problem predstavljaju vinogradi u kojima poplave otežavaju berbu i ugrožavaju kvalitetu grožđa.

Pogledajte video poplave u naselju Karigador u Općini Brtonigla