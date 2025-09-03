'KAO SLIJEPI PUTNIK' /

Zmija ušla Zagrepčaninu u auto pa misteriozno nestala: Idući dan stigao nevjerojatan obrat

Foto: Sklonište Za Nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec

Mirnu večer prekinulo je lajanje obiteljskog psa koji je naletio na zmiju i alarmirao vlasnike

3.9.2025.
16:38
Erik Sečić
Sklonište Za Nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec
Nakon dvodnevne potrage, pripadnici Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba Dumovec u utorak navečer uspjeli su pronaći i spasiti zmiju na području Španskog.

Mala drama počela je u ponedjeljak, nakon što im je Zagrepčanin dojavio da mu se zmija zavukla u automobil. Muškarac ju uspio poslati i fotografiju na temelju kojeg su u Dumovcu zaključili da je riječ o neotrovnoj ribarici. Kolega iz terenske službe odmah se zaputio na lice mjesta, ali zmiji nije bilo ni traga. 

Iz automobila su izvukli sve vrećice i druge stvari kako bi olakšali potragu za zmijom. Iako je tehničar pregledao sve dijelove vozila, kao i mjesta koja su zmijama omiljena za skrivanje, nisu uspjeli pronaći gmaza. 

Pas počeo lajati 

Međutim, priča je dobila nastavak u utorak nakon što je isti muškarac uočio istu zmiju u svojem stanu! Mirnu večer prekinulo je lajanje obiteljskog psa koji je naletio na zmiju i alarmirao vlasnike. 

Tehničar je ponovno stigao na teren i uočio ribaricu ispod ormara. Vjerojatno se uvukla među stvari koje su dan ranije iznijeli iz vozila te kao slijepi putnik ušla u stan. Bila je posve zdrava te su je iste noći pustili u prirodu. 

