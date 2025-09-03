Objavljena velika prognoza za jesen u Hrvatskoj, ljubiteljima hladnijeg vremena ovo se baš neće svidjeti

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je sezonsku prognozu u kojoj predviđaju topliju jesen od prosjeka uz standardnu količinu oborina za to razdoblje na temelju dostupnih prognostičkih materijala i izračunima Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena. Ipak, to ne znači da neće biti hladnijih razdoblja.

U razdoblju od rujna do kraja studenoga u većem dijelu zemlje očekuju se iznadprosječne sezonske temperature. "Vjerojatnost za veće pozitivno odstupanje srednje mjesečne temperature u odnosu na normalu 1991. – 2020. povećana je posebno u rujnu. U preostala dva mjeseca moguća je srednja mjesečna temperatura bliža prosječnoj, posebice u listopadu", ističu u DHMZ-u.

Prognoza oborina za dugoročno razdoblje složenija je i manje pouzdana od prognoze temperature zraka no prema izračunima, ukupna količina oborina ove jeseni uglavnom će biti oko prosjeka ili ponegdje manja.

Prognoza oborina

U rujnu je, dodaju, moguć manjak oborine u odnosu na normalu 1991. - 2020. u većini područja, dok je u listopadu ta vjerojatnost manja, a u studenome se očekuje prosječna ili veća količina oborine.

Iako se prognozira toplija jesen od prosjeka, to ne znači da neće biti hladnijih razdoblja, odnosno prodora hladnijeg zraka u naše krajeve.

Napominju da trajanje i intenzitet takvih razdoblja, odnosno s druge strane razdoblja koja bi mogla biti izraženije toplija od prosjeka, nije moguće predvidjeti iz podataka dugoročne prognoze vremena.

Isto vrijedi i za promjene u režimima oborine unutar sezone, odnosno izmjene sušnijih i kišnijih razdoblja.

"Izračuni dugoročne prognoze vremena ne pružaju informacije o tome kada bi se moglo očekivati razdoblje bez oborine i koliko bi dugotrajno ono moglo biti, odnosno ne može se precizno prognozirati kada bi moglo nastupiti razdoblje s čestom oborinom kao niti intenzitet oborine", zaključuju iz DHMZ-a u svojoj prognozi.

