Objavljena velika prognoza za jesen u Hrvatskoj, ljubiteljima hladnijeg vremena ovo se baš neće svidjeti
Iako se prognozira toplija jesen od prosjeka, to ne znači da neće biti hladnijih razdoblja
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je sezonsku prognozu u kojoj predviđaju topliju jesen od prosjeka uz standardnu količinu oborina za to razdoblje na temelju dostupnih prognostičkih materijala i izračunima Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena. Ipak, to ne znači da neće biti hladnijih razdoblja.
U razdoblju od rujna do kraja studenoga u većem dijelu zemlje očekuju se iznadprosječne sezonske temperature. "Vjerojatnost za veće pozitivno odstupanje srednje mjesečne temperature u odnosu na normalu 1991. – 2020. povećana je posebno u rujnu. U preostala dva mjeseca moguća je srednja mjesečna temperatura bliža prosječnoj, posebice u listopadu", ističu u DHMZ-u.
Prognoza oborina za dugoročno razdoblje složenija je i manje pouzdana od prognoze temperature zraka no prema izračunima, ukupna količina oborina ove jeseni uglavnom će biti oko prosjeka ili ponegdje manja.
Prognoza oborina
U rujnu je, dodaju, moguć manjak oborine u odnosu na normalu 1991. - 2020. u većini područja, dok je u listopadu ta vjerojatnost manja, a u studenome se očekuje prosječna ili veća količina oborine.
Iako se prognozira toplija jesen od prosjeka, to ne znači da neće biti hladnijih razdoblja, odnosno prodora hladnijeg zraka u naše krajeve.
Napominju da trajanje i intenzitet takvih razdoblja, odnosno s druge strane razdoblja koja bi mogla biti izraženije toplija od prosjeka, nije moguće predvidjeti iz podataka dugoročne prognoze vremena.
Isto vrijedi i za promjene u režimima oborine unutar sezone, odnosno izmjene sušnijih i kišnijih razdoblja.
"Izračuni dugoročne prognoze vremena ne pružaju informacije o tome kada bi se moglo očekivati razdoblje bez oborine i koliko bi dugotrajno ono moglo biti, odnosno ne može se precizno prognozirati kada bi moglo nastupiti razdoblje s čestom oborinom kao niti intenzitet oborine", zaključuju iz DHMZ-a u svojoj prognozi.
