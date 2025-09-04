Albanac skrivio prometnu nesreću kraj Dubrovnika: Zabio se u brdo!

IZGUBIO NADZOR /

4.9.2025.
9:35
Tajana Gvardiol
Dubrovački Dnevnik
Albanski državljanin, kako doznaje Dubrovački dnevnik, izazvao je prometnu nesreću u srijedu oko 19.00 sati u Zatonu kraj Dubrovnika. 

Albanac je, uslijed neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad vozilom te se zabio u brdo, potvrdila je policija. Dodali su da se dogodila na skretanju za Bunicu.

Srećom, nitko nije ozlijeđen, a nastala je samo materijalna šteta. 

POGLEDAJTE VIDEO: Prometna nesreća kod čvora Popovec: Sletio helikopter, stigli i vatrogasci

Prometna NesrećaDubrovnikAlbanacSudar
