Albanac skrivio prometnu nesreću kraj Dubrovnika: Zabio se u brdo!

15 MRTVIH /
Pogledajte mučne prizore nakon nesreće u Portugalu: Preživjeli su iskakali kroz prozore
Albanac je, uslijed neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad vozilom te se zabio u brdo, potvrdila je policija
Albanski državljanin, kako doznaje Dubrovački dnevnik, izazvao je prometnu nesreću u srijedu oko 19.00 sati u Zatonu kraj Dubrovnika.
Albanac je, uslijed neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad vozilom te se zabio u brdo, potvrdila je policija. Dodali su da se dogodila na skretanju za Bunicu.
Srećom, nitko nije ozlijeđen, a nastala je samo materijalna šteta.
