Počeo poznati sajam u Gudovcu, a svu pažnju ukrale cijene hrane i pića: Neki će izgubiti apetit

U petak je otvoren 32. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, poznat i kao sajam u Gudovcu koji traje tri dana. Okuplja posjetitelje iz raznih grana poljoprivrede, a ponajviše stočarstva.

U sklopu sajma održava se i Državna stočarska izložba na kojoj se predstavljaju najkvalitetnija grla iz cijele Hrvatske te sajam opreme za stočarstvo. Sve kreće izložbom ovaca i koza, zatim peradi, pa natjecanje mladih ocjenjivača vanjštine krava.

Predviđen je i nastup Bjelovarskih mažoretkinja, prezentacija poljoprivrednih i šumarskih strojeva, a posjetitelje očekuju i paneli o temama navodnjavanja, provedbi uzgojnog programa i agro-prehrambenom sektoru. Tijekom dana održat će se i izložba konja, malih životinja, dok će se oni hrabri moći okušati i u nagradnoj tomboli.

One koji u međuvremenu ogladne čeka i bogata gastro ponuda, no neki bi mogli izgubiti apetit kada vide cijene.

Ljubitelji ćevapa za porciju će trebati izdvojiti 13 eura, dok će za kilogram janjetine trebati iskeširati 50 eura. Odojak je nešto jeftiniji i prodaje se za 40 eura po kilogramu. Dobro pečenje treba i zaliti pa će tako, primjerice, pola litre točene pive posjetitelji platiti četiri eura, isto kao i za čašu gemišta ili bambusa.

U nastavku pogledajte sve cijene hrane i pića.

Foto: Danas.hr

Foto: Danas.hr

