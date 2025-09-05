Drama na Pantovčaku! Muškarac (67) pokušao doći do Ureda predsjednika i šokirao s onim što ima u autu?

Jutros je na Pantovčaku muškarac izazvao manji incident pred kompleksom Ureda predsjednika, piše Jutarnji list. Isti portal piše da se muškarac verbalno sukobio s djelatnicima osiguranja, a navodno je pokušao i neovlašteno ući u kompleks.

Pozvana je policija koja ga je privela na kriminalističko istraživanje, a neslužbeno je riječ o 67-godišnjaku iz Zagreba.

Pokušao je ispod rampe ući u kompleks, a kada su ga djelatnici osiguranja zaustavili, počeo je nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u nedaleko parkiranom automobilu, kojim se dovezao do Pantovčaka, ima bombu.

Zbog toga su djelatnici osiguranja pozvali policiju koja je brzo stigla i privela ga.

Pretragom auta pokazalo se, nasreću, da je muškarac isprazno prijetio, odnosno nikakva bomba, eksploziv i oružje nisu pronađeni.