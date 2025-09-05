Drama na Pantovčaku! Muškarac (67) pokušao doći do Ureda predsjednika i šokirao s onim što ima u autu?
Pokušao je ispod rampe ući u kompleks, a kada su ga djelatnici osiguranja zaustavili, počeo je nesuvislo govoriti
Jutros je na Pantovčaku muškarac izazvao manji incident pred kompleksom Ureda predsjednika, piše Jutarnji list. Isti portal piše da se muškarac verbalno sukobio s djelatnicima osiguranja, a navodno je pokušao i neovlašteno ući u kompleks.
Pozvana je policija koja ga je privela na kriminalističko istraživanje, a neslužbeno je riječ o 67-godišnjaku iz Zagreba.
Pokušao je ispod rampe ući u kompleks, a kada su ga djelatnici osiguranja zaustavili, počeo je nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u nedaleko parkiranom automobilu, kojim se dovezao do Pantovčaka, ima bombu.
Zbog toga su djelatnici osiguranja pozvali policiju koja je brzo stigla i privela ga.
Pretragom auta pokazalo se, nasreću, da je muškarac isprazno prijetio, odnosno nikakva bomba, eksploziv i oružje nisu pronađeni.