Spektakl u Zagrebu! Pet dvorana, AI, startupi, globalni lideri: Uskoro stiže Game Changer 4.0!

U Uredu Europskog parlamenta u Hrvatskoj predstavljen je program konferencije Game Changer 4.0, vodećeg regionalnog tech događaja koji okuplja lidere, inovatore i entuzijaste iz svijeta tehnologije, gaminga, umjetne inteligencije, fintecha, e-commercea, marketinga i kreativnih industrija. Velika konferencija najavljena je 16. listopada u Z Centru i dvoranama CineStara.

Umjetna inteligencija, Web3, digitalna transformacija proširit će vidike u tematskim dvoranama s više od stotinu govornika. Program skorašnje konferencije predstavio je organizator Matija Vučković, dok je pogled na regulaciju i iskustva iz europske zakonodavne prakse iznio Karlo Ressler, europarlamentarac iz Kluba zastupnika Europske pučke stranke. Svoju perspektivu o snazi gamifikacije u industriji izložila je Sanda Mamić, voditeljica 'Gamification Halla'.

AI program konferencije vodit će Damir Firšt iz think-tanka 'Savies', s naglaskom na primjene umjetne inteligencije u realnim sustavima. Iz kripto-ekosustava obratila se Morana Vukić Perak iz ženske udruge 'Alice in Blockchains', najavivši teme Web3-a, tokenizacije i regulative.

Tech invazija na Zagreb

Tako će Zagreb ove jeseni ponovno postati središte tehnološke revolucije. Ovogodišnje izdanje donosi najbogatiji program dosad, s više od 1.800 sudionika, 40+ korporativnih i 20+ medijskih partnera te čak pet specijaliziranih dvorana: AI, e-commerce, gaming, fintech & web3 (u suradnji s udrugom Alice in Blockchains) i start-up dvorana. Posebna atrakcija bit će gaming turnir u HOG-u, dok će večernji koncert za sve posjetitelje zaokružiti dan ispunjen inspiracijom, zabavom i networkingom.

Voditeljica Ureda EP‑a Maja Ljubić otvorila je konferenciju za medije predstavljanjem prostora 'Doživi Europu' kao mjesta susreta ljudi i interaktivne tehnologije te naglasila kako je ovogodišnji fokus na umjetnoj inteligenciji i etičkoj primjeni u skladu s europskim pravilima.

"Cilj je da umjetna inteligencija bude pouzdana, sigurna i na dobrobit ljudi. Želimo odgovornu primjenu tehnologije i njezin doprinos razvoju društva", poručila je, podsjetivši da je Europski parlament usvojio akt o umjetnoj inteligenciji i da države članice ulaze u fazu provedbe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ressler: Cilj je postići ravnotežu

Organizator Matija Vučković najavio je dinamičan program kroz pet tematskih dvorana: Umjetna inteligencija, Web3, e‑commerce, gamifikacija te startup pozornica.

"Ove godine stiže više od sto govornika iz preko desetak zemalja, uz predstavnike velikih tehnoloških kompanija. Želimo spojiti globalne perspektive i lokalnu ekspertizu te stvoriti prostor za konkretne kontakte", rekao je. Poseban naglasak daje se hrvatskim startupovima: "Jedna je dvorana posvećena njima. Cilj je dati vidljivost, mentorske kontakte i priliku za sljedeći iskorak. Nerijetko je znanje zajednice vrijednije od same novčane nagrade."

Središnji naglasci pripali su europarlamentarcu Karlu Ressleru (EPP), koji je govorio o europskom pristupu regulaciji AI‑ja i konkurentnosti.

"Cilj je postići ravnotežu: da čovjek ostane u središtu razvoja tehnologije i da očuvamo europski način života, a istodobno da inovacije ne budu sputane pretjeranom regulacijom", istaknuo je. "Ideja posebnog odbora bila je uspostaviti taj balans još prije samog Akta o umjetnoj inteligenciji što nije nimalo jednostavno, ali bila je ispravna odluka upustiti se u tako ozbiljan poduhvat."

Ressler je upozorio da uspjeh ovisi o provedbi na razini država članica: "Europski standardi znaju postati globalni, vidjeli smo to na primjeru zaštite osobnih podataka, ali moramo paziti da pravila ne koče gospodarstvo i razvoj industrije."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AI u praksi: energija i odluke

Primjenu AI‑ja u stvarnom svijetu opisao je Damir Firšt (Savies), programski partner konferencije za AI. "Veliki jezični modeli mogu obraditi golemi korpus podataka, prepoznati uzorke i ponuditi preliminarno optimalnija rješenja, primjerice u optimizaciji energetskih mreža", kazao je.

No naglasio je ulogu struke: "AI ne zamjenjuje ljude, nego im pomaže donositi bolje odluke. Bez domenskog znanja i validacije stručnjaka nema održivih rješenja."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ressler se osvrnuo i na strateški smjer EU u poluvodičima. "U okviru europske inicijative o čipovima povezujemo hrvatske institucije, poput FER‑a i FERIT‑a, s istraživačkom jezgrom u Leuvenu, s ciljem razvoja kapaciteta za čipove i jačanja konkurentnosti", poručio je.

Dodao je da digitalno gospodarstvo otvara prilike za 'hvatanje koraka' i da je dugoročna podrška presudna: "Vjerujem da će i nakon 2027. biti značajnih sredstava - mora biti, jer to čini razliku i pomaže Hrvatskoj da sustigne razvijenije dijelove Europe."

Vraćajući se na format konferencije, Vučković je opisao kako se oko startup dvorane izgrađuje zajednica stručnjaka iz institucija, investicijskih fondova, bankarskog sektora, medija i marketinga. "Mentorstva i relevantni kontakti često su odlučniji od novca. Iz prethodnih izdanja imamo međunarodne nastupe, nove klijente i partnerstva. Cilj je to multiplicirati i ove godine", rekao je, najavivši šest hrvatskih startupova na pozornici.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sanda Mamić: "Svi se volimo igrati"

Voditeljica Gamification Halla, Sanda Mamić, istaknula je zašto gamifikacija prelazi granice gaming‑industrije. "Svi se volimo igrati, nije to samo za djecu. Kad je zadatak zabavniji i interesantniji, sve ide lakše", rekla je, dodajući da je mjera ključna: "Kao i u svemu, rješenje je u odgovornoj upotrebi." Najavila je teme od gaminga i e‑sporta do poslovnih procesa koji koriste gamificirane metode kako bi povećali angažman i rezultate.

Morana Vukić Perak (Alice in Blockchains) predstavila je zasebnu Web3 pozornicu u suradnji s organizatorima. "Fokus je na edukaciji - od UX‑a i marketinga do regulative, tokenizacije i NFT‑eva, uz stručnjake iz regije i Azije", kazala je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najavljen je i keynote iz medijskog kripto‑sektora te regulatorni panel s primjerima iz prakse. "Web3, baš kao i AI i gaming, ulazi u svakodnevicu. Zato je važno kontinuirano učiti i razumjeti pravila."

Zaključno je najavljeno da će program pratiti dodjela Game Changer Awards, uz poziv sudionicima da ostanu na proglašenju dobitnika. Uz konferencijski dio, slijedi i višednevni umjetnički program u Z‑centru, s izložbom američke umjetnice Gretchen Andrew. Cilj organizatora jest da posjetitelji, osim znanja, ponesu konkretne kontakte i prilike za suradnju, od inovacijskih partnerstava do novih tržišta.