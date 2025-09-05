Važna obavijest za sve vozače: U subotu na A3 i A4 vozit će se samo jednom prometnom trakom

VJERNICI HODOČASTE /

Foto: Josip Mikacic/pixsell

U subotu 6. rujna održava se 34. hodočašće u Mariju Bistricu

5.9.2025.
22:55
danas.hr
Josip Mikacic/pixsell
HAK je na svojim stranicama objavio važnu obavijest za sve koji kreću na put.

Naime, sutra, u subotu 6. rujna održava se 34. hodočašće u Mariju Bistricu. 

"U cilju sigurnog prolaska hodočasnika, koji će se kretati autocestom A3 od nadvožnjaka Šćitarjevo do čvora Zagreb istok, te autocestom A4 od čvora Zagreb istok do čvora Popovec, doći će do praćenja istih od strane djelatnika MUP-a i djelatnika HAC-a. Promet će se navedenim dionicama autoceste odvijati usporeno jednom prometnom trakom", napisali su na svojim stranicama.

Valja napomenuti da prolazak hodočasnika previđa na autocestama A3 i A4 i to u vremenu od 07.00 sati do 09.30 sati.

