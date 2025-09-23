Policija uhitila osumnjičenog za ubojstvo u Slavonskom Brodu!

Oko 23:20 policija je javila da je uhitila osumnjičenog za ubojstvo u Slavonskom Brodu. Nekoliko sati bio je u bijegu.

Podsjetimo, u Šušnjevcima u općini Bukovlje u utorak poslijepodne ubijen je muškarac. Ubijeni muškarac Zoran Grgić bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, koje djeluje pri Hrvatskom saboru.

Imenovan je na tu funkciju u tri mandata, u razdoblju od 2003. do 2016. godine na prijedlog Hrvatskog društva političkih zatvorenika. U sklopu svog rada u tom vijeću, bavio se nadzorom rada obavještajnih službi.

Mještani su ispričali da se napadač cijeli dan družio sa žrtvom na obližnjem izletištu Ljeskove vode, a potom ga dočekao i hladnokrvno ubio na cesti.

"Bili su zajedno cijeli dan, jeli, pili i družili se, a onda ga je, ničim izazvan, dočekao i ubio", prepričava jedan od stanovnika, šokiran događajem koji je zavio selo u crno.

Ipak, iako su se cijeli dan družili, Grgić i počinitelj navodno su bili u lošim odnosima. Međutim, motiv će se uvrditi tek nakon kriminalističkog istraživanja.

Mještani, potreseni brutalnošću zločina, kažu da u selu vlada strah i nevjerica jer se sve odigralo usred bijela dana, i to u mjestu koje je dosad slovilo za mirnu i sigurnu sredinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio muškarca kraj Slavonskog Broda pa pobjegao