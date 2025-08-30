Zagrepčanka snimila oblak koji sijeva, ali ne grmi: 'Zjevnuli smo - kao televizor na 'mute''

SPEKTAKL NA NEBU /

U noći s petka na subotu čitateljica Net.hr-a snimila je oblak koji je izazvao u njoj čuđenje - kaže da je doslovno cijela obitelj izašla na balkon i gledala što se događa.

Prepričala je: "Bilo su iza 22 sata, vidjela sam bljeskove koji dolaze izvana - kao da je upaljena neka rotirka, ali bilo je posve mirno i tiho. Izašla sam van i ostala zijevati - pozvala sam sve da izađu na balon i pogledaju. Na nebu je bio oblak iz kojeg su doslovno sijevali bljeskovi svjetlosti, vidjelo se konturama da je to jedan od onih 'pufastih' velikih oblaka koji izgledaju kao šećerna vuna. Iz njega je toliko bljeskalo da je to bio light-show! Ali ono zbog čega smo zijevnuli je to da se ni jednom nije čuo grom! Ništa - kao na televizor na 'mute'", smijala se čitateljica dok je prepričavala. Oblak je snimila na zapadnom dijelu Zagreba gdje živi, a gledala je prema jugozapadu. Oblak je dolazio iz smjera Žumberačkog gorja.

Kaže, noć je bila potpuno mirna i bez daška vjetra, čuli su se jako cvrčci i naokolo nije bilo razvijenih oblaka, nego taj jedan veliki koji je priredio svjetlosni spektakl na nebu!

"Izgledalo je spektakularno, fantastično! On golem, bljeskovi zbog kojih se na trenutak smrzneš i nije mi bilo svejedno kad sam uzela mobitel u ruku da to snimim jer sam se bojala da bi baš neka munja udarit u mene - kakve sam sreće!", smije se.