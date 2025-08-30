Nestvarni prizori na jugu Hrvatske: Slapovi se slijevaju niz turističku atrakciju

Obilna kiša pala je od petka navečer do subote ujutro na području Dubrovačko-neretvanske županije, a najviše intervencija, njih više od 30, imali su vatrogasci u dolini Neretve.

Županijski centar 112 Dubrovnik primio je od 8.20 do 13.30 sati više od 30 dojava o poplavljivanju prizemnih i podrumskih prostorija objekata na području Metkovića i Komina, a intervenirali su JVP Metković i DVD Metković.

Tijekom jutra JVP Dubrovački vatrogasci imali su šest intervencija. U četiri navrata trebalo je piliti i uklanjati srušena stabla u Šipanskoj Luci, Trstenom i Mokošici, a dvije su intervencije bile u Dubrovniku zbog poplave na području Pila i Lapada.

U Župi dubrovačkoj lokalni je DVD imao osam intervencija, od čega sedam piljenja i uklanjanja grana i stabala te jedno ispumpavanje.

