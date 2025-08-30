Preminuo hrvatski kirurg Renato Janušić

Renato Janušić, cijenjeni hrvatski kirurg i stručnjak za bolesti štitnjače, preminuo je. Ovu tužnu vijest objavila je Poliklinika Sinteza, izražavajući sućut obitelji i zahvalnost za njegov dugogodišnji doprinos medicini. U njihovoj objavi stoji kako će Janušić biti zapamćen po svom osmijehu, znanju i nesebičnom angažmanu u liječenju bolesnika.

"S neizmjernom tugom javljamo da nas je napustio naš dragi kolega, primarijus Renato Janušić, specijalist otorinolaringologije i kirurg glave i vrata.

Obitelji Janušić izražavamo najdublju i najiskreniju sućut, a ujedno i beskrajnu zahvalnost za sve što je primarijus tijekom godina učinio, nesebično posvećujući svoj rad i znanje liječenju štitnjača.

Zauvijek ćemo pamtiti njegov osmijeh, toplu riječ i znanje koje je nesebično prenosio na sve nas. Njegov trag je neizbrisiv i ostat će zauvijek u našim srcima'', napisali su.

Janušić je rođen 1963. godine, a svoju medicinsku karijeru započeo je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalizaciju iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata usavršavao je u Vinogradskoj bolnici i Klinici za tumore. Tijekom svoje karijere, stekao je bogato međunarodno iskustvo na klinikama širom svijeta, uključujući New York, San Francisco, Milano i Madrid.

Foto: Robert Anic/pixsell

Njegova specijalnost bila je kirurgija štitnjače, a izveo je više od 10 tisuća operacija, uključujući složene zahvate u suradnji s neurokirurzima i oftalmolozima. Neka od njegovih najistaknutijih područja bila su tumorska kirurgija glave i vrata, laserski zahvati, te plastično-rekonstruktivna kirurgija.

